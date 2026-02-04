Sant Blai reforzado en Sagunt

La fiesta de Sant Blai, repartió ayer en Sagunt mil ‘coquetes’ con la imagen del santo. Los actos consistieron en una misa y la posterior bendición de los dulces en la ermita más pequeña de la ciudad ante unas 500 personas, 400 de ellas niñas y niños de los diferentes colegios.

Los organizadores obsequiaron a los asistentes con una coqueta de Sant Blai y aceite para perpetuar el rito de protección encomendado al santo, que en su día fue un médico armenio que llegó a ser obispo por las curaciones que realizó, en especial en niños.

Como explica Conchín Peris, una de las personas encargadas de la organización de esta festividad, estos dulces se toman después de untar en la garganta el aceite también bendecido para la ocasión. De esta manera se obtiene un cuidado especial para los dolores de garganta.

Al acto, celebrado en la ermita de Sant Blai acudieron el alcalde Darío Moreno y varios concejales como la delegada de Fiestas, Patricia Sánchez y el edil de Hacienda, Toni Iborra.

Noticias relacionadas

Al finalizar, actuaron el grupo de danses “El Cresol” y el artista local Juanjo Ferrer, “Poncho”, que cantó el Ave María para concluir uno de los actos con mayor arraigo en la ciudad.