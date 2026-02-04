Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las pintadas racistas en el IES Clot del Moro de Sagunt provocan nuevas repulsas

El sindicato STEPV condena los hechos, insta a la conselleria a hacer lo mismo y anima a secundar una protesta en el centro

Pintadas en el Clot del Moro.

Pintadas en el Clot del Moro. / Daniel Tortajada

Marián Romero

Marián Romero

Sagunt

El Sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià (STEPV-Intersinducal valenciana) ha lamentado y condenado las pintadas aparecidas la pasada semana en el IES Clot del Moro de Sagunt: mensajes nazis, xenófobos y racistas: "Putos moros", varias esvásticas y referencias a Adolf Hitler, un "Arriba España" y "Educar no es adoctrinar Putos rojos", son las lindezas que rezaban en un mural del centro.

Con este objetivo se ha convocado un acto de repulsa para el jueves, 5 de febrero, a las 10.50 horas en el que está prevista la lectura de un manifiesto aprobado por Claustro y el Consejo Escolar y la realización de fotografías de la comunidad educativa como muestra de unidad ante estos hechos.

Apoyo

El STEPV ha querido trasladar su "apoyo más firme y solidario en la comunidad educativa del IES, profesorado, personal de apoyo, administración y servicios, el alumnado y las familias", además de recordar que "educar en el diálogo, en la memoria democrática, en el respecto a los derechos humanos y en la igualdad no es una ideología: es un deber ético y una responsabilidad social. Lo que hacéis es defender el futuro común", recogen en un escrito.

Añaden que "la escuela pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad: un espacio de libertad, de creación colectiva, de aprendizaje crítico y de convivencia democrática. Es, también, un lugar donde se defiende la diversidad, la igualdad y los valores humanistas que nos permiten avanzar como comunidad. Por estos mismos motivos, se convierte, a veces, en objetivo de ataques por parte de sectores que rechazan estos principios y valores". Ante situaciones como esta, el STEPV lanza el mensaje de "resistid. Seguid educando en libertad. La sociedad que cree en la democracia, en la justicia social y en los derechos de todas las personas estamos con vosotros".

Otra de las pintadas.

Otra de las pintadas. / Daniel Tortajada

No estáis solas

Ante lo ocurrido, que califican de "acciones vandálicas y presiones por parte de grupos ultraderechistas o fascistas que buscan intimidar, amenazar o desprestigiar vuestro centro", el sindicato quiere dejar claro que "no estáis a solas. Hay una red ancha de personas, entidades y movimientos sociales que creemos en una educación pública, laica, inclusiva y de calidad. Somos muchas más que las que promueven el odio. Reconocemos vuestro esfuerzo diario para construir un espacio respetuoso con todos y todas".

Pero además, " rehusamos cualquier forma de acoso o coacción contra centros educativos. El uso de la intimidación para silenciar voces o para imponer una visión única de la sociedad es inaceptable en un estado de derecho".

Garantía de las administraciones públicas

Por último, el sindicato exige a las administraciones competentes que "garanticen la seguridad de la comunidad educativa, que protejan el derecho a la educación en libertad y que condenen públicamente este tipo de campañas de odio e intimidación.

