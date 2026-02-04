Sagunt acelera el pago a sus proveedores hasta márgenes históricos

Los retrasos a la hora de abonar las facturas con sus proveedores han dejado de ser un problema para el Ayuntamiento de Sagunt. Más bien al contrario, ya que el indicador actualizado del periodo medio de pago ronda los 14 días, según informan fuentes municipales, casi cinco días por debajo que el año anterior y el nivel más bajo al cierre de un ejercicio desde 2017.

Ayuntamiento de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

El concejal de Hacienda, Toni Iborra, señala como gran artífice de esta evolución a "la estrategia de tesorería, orientada a agilizar la tramitación de las facturas, reforzar la planificación de los pagos y aportar mayor certidumbre a la economía local".

Por encima del margen legal

La última vez que la hacienda municipal cerró el año por encima del margen legal de 30 días en el abono de sus deudas comerciales fue en 2020. Un año antes había superado los 34 días y, a partir de ahí, la rebaja ha sido casi constante pasando por los 29 días de 2021, los 23 de 2022, los 24 de 2023 y los casi 19 de 2024, hasta dejarla ahora en un plazo de dos semanas.

Según esa información oficial, la última vez que el consistorio pasó del mes en el pago medio de sus facturas fue en el primer trimestre de 2024, cuando superó los 41 días. "Esa mejoría no es solo un dato contable -recalca el edil socialista-, porque significa que empresas proveedoras, muchas de ellas pequeñas y medianas o autónomos, disponen antes de liquidez y pueden planificar mejor su actividad económica".

Mejor gestión

Iborra también señala que estos pagos puntuales "son sinónimo de mejor gestión, ya que refuerzan la confianza en la administración, favorecen una relación más competitiva con el tejido productivo, al resultar más atractiva la contratación con el ayuntamiento, y contribuyen a que los proyectos municipales se ejecuten con menos fricciones derivadas de demoras administrativas".

Agilidad, orden y previsibilidad

Lejos de conformarse con estos avances, el concejal de Hacienda señala como un objetivo el refuerzo de los circuitos internos para que la tramitación de facturas se mantenga "ágil, ordenada y previsible", porque pagar pronto "beneficia a quienes prestan servicios a la ciudad y, en consecuencia, mejora el funcionamiento diario del municipio".