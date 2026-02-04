Vuelve a Sagunt el salón manga gratuito más grande de la Comunitat Valenciana

El Mangetsu Morvedre Manga Festival, el salón manga gratuito más grande de la Comunitat Valenciana, vuelve al Casal Jove del Port de Sagunt para celebrar su 12ª edición, con un amplia programación y un claro compromiso de acercar la cultura japonesa a la ciudadanía.

La programación de esta edición contará con una gran variedad de actividades gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades. Destacan concursos de baile, karaoke, dibujo y conocimientos de anime y manga, así como talleres de cocina, origami, entintado manga, elaboración de abalorios y otras propuestas creativas. También se ofrecerán exhibiciones de baile, judo, soft combat y esgrima.

Oferta

El festival reunirá más de 30 estands, exposiciones y, como parte de la iniciativa juvenil, un Punt Violeta informativo que ofrecerá orientación sobre igualdad de género, respeto y prevención de la violencia machista. El festival se reafirma, así como un espacio seguro, inclusivo y libre de sexismo y de LGTBIQ+fobia.

Como es habitual, las personas asistentes dispondrán de zonas dedicadas a videojuegos, juegos de mesa y de rol, y photocall con algunos de los personajes más icónicos de la animación japonesa. Durante todo el fin de semana se celebrarán torneos de rol, Mario Bros y cartas Magic. La organización mantiene su apuesta por las familias y la infancia, para quienes se han programado actividades específicas el sábado y domingo por la mañana con talleres, dibujo, hinchables y manualidades.

En el área audiovisual, el festival ofrecerá la proyección gratuita de la película El tiempo contigo, que será el domingo a las 11:30 horas y estará abierta a todo el público asistente. Uno de los momentos más esperados llegará el sábado por la tarde con el concierto de la pianista e influencer Elesky, que interpretará bandas sonoras de animes y series. Además, ofrecerá una conferencia y un meet and greet con sus seguidores. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Inscripciones

El festival, que se celebrará este fin de semana, los días 6, 7 y 8 de febrero, es completamente gratuito y las inscripciones, tanto a los talleres como a los concursos de conocimientos y de karaoke, se podrán formalizar directamente en el mismo evento. Además, durante los tres días se llevarán a cabo sorteos diarios de objetos manga al final de cada jornada entre el público, y el viernes habrá pirotecnia para finalizar la primera jornada con luces, sonido y emoción.

Iniciativa juvenil

El Mangetsu Morvedre Manga Festival nació como una iniciativa de los grupos de participación juvenil del Casal Jove, con la intención de ofrecer una propuesta cultural dinámica en la que la juventud del municipio pudiera tener un papel protagonista. Desde la organización expresan su agradecimiento a los más de 50 voluntarios y voluntarias que “cada año forman parte de esta pequeña familia”, ya que “sin su esfuerzo durante el festival sería impensable haber alcanzado 12 ediciones”.

En este contexto, el concejal de Juventud e Infancia, Roberto Rovira, ha puesto en valor la implicación juvenil en el proyecto: “Este festival no solo es una celebración de la cultura japonesa, sino también una plataforma para que los y las jóvenes del municipio se involucren activamente en su organización y desarrollo. A través de su participación se fomenta la creatividad, la colaboración y el trabajo en equipo, convirtiendo a la juventud en protagonista de un evento que ya es un referente en la Comunitat Valenciana”.

Diseño

El 16 de enero la organización dio a conocer el cartel oficial de esta edición. El diseño ha sido creado por Ángel, ilustrador albaceteño de 25 años conocido en redes sociales como Nero Kirami, quien actualmente estudia Artes en Valencia. El autor explica que la obra está inspirada en la estética clásica del manga y el anime, especialmente en el género mecha, una temática que le ha acompañado desde su adolescencia y que ha servido como principal referencia visual para el cartel.

El evento está organizado por la Concejalía de Juventud e Infancia del ayuntamiento con la colaboración de la Generalitat Valenciana a través del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).