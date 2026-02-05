Niegan "falta de transparencia" en Sagunt al negociar con la Autoridad Portuaria
Desmienten a Compromís sobre los pasos a seguir para ratificar el acuerdo entre Sagunt y el organismo portuario
El departamento de Alcaldía de Sagunt que encabeza Darío Moreno ha negado en declaraciones a Levante-EMV algunas de las acusaciones vertidas desde Compromís por "la falta de transparencia y de contundencia en la defensa de los intereses municipales" que, a juicio de la portavoz de la formación valencianista, Maria Josep Picó, marca la gestión del gobierno local en torno a varios proyectos relacionados con el puerto comercial.
Una de estas críticas se centra en las negociaciones «de espaldas a la ciudadanía» de un nuevo convenio entre el ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Valencia. A este respecto, desde Alcaldía precisan que «no hay expediente abierto, porque no se ha iniciado el procedimiento. Precisamente ha sido un ejercicio de transparencia hacer llegar a todos los partidos de la oposición el borrador del nuevo convenio, aunque hasta que no haya un documento consensuado, no se crea el expediente formal para su tramitación».
"No es cierto"
Otro de los extremos del procedimiento que han querido negar desde estas mismas fuentes es la posibilidad de que la aprobación de este convenio sea inminente y se pueda saltar su tratamiento tanto en las comisiones informativas municipales como en el pleno de la corporación, como se trasladó desde Compromís que había asegurado Darío Moreno. «Eso no es cierto», aseguran.
