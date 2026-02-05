La apertura del puerto de Sagunt a la ciudadanía choca contra el Malecón

El conflicto que se mantiene abierto en torno al futuro del Malecón de Menera lastra varios proyectos en la fachada marítima del Port de Sagunt. Mientras el recurso contra el segundo intento de la Demarcación de Costas de desproteger estos cerca de 66.000 metros cuadrados en la primera línea de playa sigue pendiente de resolución en la Audiencia Nacional, el alcalde, Darío Moreno, reconoció recientemente que ese procedimiento judicial bloquea la solicitud de cesión del paseo marítimo, que el ayuntamiento presentó en octubre de 2022 con la intención de destinar cerca de 15 millones de euros para su adecuación. Ahora es la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la que esgrime este inconveniente para reducir la superficie reservada en la prometida integración puerto-ciudad.

Cuando más cerca ha estado de hacerse realidad esta apertura de las instalaciones portuarias a la ciudadanía, que se recoge en sucesivos planes desde hace casi 30 años, fue en 2010. Concretamente el 11 de diciembre, la APV llegó a licitar por algo más de 3,4 millones de euros la ordenación de la zona norte del puerto de Sagunt para "la creación de un acceso rodado y peatonal a este espacio". Sin embargo y solo 11 días después, la Audiencia Provincial de València sentenció, contra todo pronóstico, que la finca 37.075, que se corresponde con el Malecón de Menera, era de propiedad privada, enterrando así no solo la anhelada integración puerto-ciudad, al menos como estaba concebida en ese momento, sino las intenciones de Costas de remodelar el paseo marítimo.

Alegaciones

Pese a la resistencia de Sagunt a que este solar pierda su protección como dominio público marítimo-terrestre, este conflicto ha hecho ahora que en la nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) que tramita la APV se rebaje en cerca de 100.000 metros cuadrados, según denunció Compromís, la reserva de suelo para esta apertura de las instalaciones a la ciudadanía, un punto contra el que, además del contundente informe de la concejalía de Urbanismo, se han presentado alegaciones por parte de Iniciativa Porteña.

Sin meterse en otras consideraciones que ya aborda el dictamen municipal, los segregacionistas se centran en el Malecón, del que recuerdan su larga historia desde que una real orden de 1902 concedió a la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM) la ocupación de terrenos en la playa del Port de Sagunt para la instalación y explotación de infraestructuras para el almacenamiento y embarque de mineral por un plazo indeterminado. En un escrito firmado por su portavoz, Eduardo Márquez, IP avanza hasta la disolución de la CMSM en 1987, cuando, según recoge la ley, la administración debería haber declarado la caducidad de la concesión por la falta de utilización en los términos establecidas en la real orden de 1902, con la consiguiente reversión de estos terrenos al dominio público.

Caducidad de la concesión

En defensa de esta teoría, que los segregacionistas sostienen que también es aplicable para dejar sin efecto la sentencia de 2010, ponen el ejemplo del Pantalán, cuya construcción fue posible gracias a una concesión en enero de 1974 que la APV acordó caducar en marzo de 1990 "por la disolución de la sociedad". De esta forma se hizo con la propiedad, que, eso sí, desatendió durante décadas hasta que su deterioro la hizo vulnerable a los crecientes fenómenos costeros.

Imagen de archivo del Malecón de Menera del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Después de 2010, el otro momento en el que pareció que el organismo portuario estaba dispuesto a abrir una parte de sus instalaciones en Sagunt, pese a que la ampliación con la tercera dársena seguía aparcada, fue en julio de 2024, cuando lanzó un concurso de ideas para proyectar esa zona de transición entre el nuevo paseo del Pantalán y el espacio del muelle norte abierto a la ciudadanía.

Concurso de ideas

En el pliego de esa iniciativa se brindaban varias alternativas, con presupuestos entre los 400.000 y los 2 millones de euros, e incluso se decretó como ganador 'Un parque entre dos aguas', aunque ya advirtió el alcalde que ninguna de las propuestas, que no se llegaron a hacer públicas, era completamente satisfactoria.