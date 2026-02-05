Canet celebra en su Gala del Comercio la labor de sus “mejores embajadores”

Éxito total de la III Gala de Comercio de Canet d’en Berenguer que se celebró la noche del miércoles en Casa de los Llanos, en la que no cabía un alma. La velada sirvió para reivindicar el esfuerzo del tejido empresarial para mejorar la calidad de vida. En el acto tuvo un protagonismo especial el estanco de Canet, que se llevó el premio honorífico, y los restaurantes Ca’Rafa, La Perla y Chispa, que se alzaron con los galardones de la VIII Ruta de la Tapa, celebrada en noviembre.

El alcalde, Pere Antoni, se dirigió a los presentes para recordarles que “vosotros sois los mejores embajadores de Canet d’en Berenguer. Porque cuando un turista llega a nuestro pueblo, no interactúa primero con un despacho del ayuntamiento… interactúa con vosotros. Sois la primera sonrisa que reciben, el primer consejo que escuchan y el nexo de unión que los hace enamorarse de nuestro municipio. Sentíos importantes, porque lo sois. Sois la cara de Canet ante el mundo”.

El alcalde, al tomar la palabra. / Jorge Miguel Jaime

“Como alcalde”, añadió, “siempre digo que nuestras playas son un tesoro… y que nuestro entorno natural, nuestros jardines y parajes son un privilegio que tenemos que proteger. Pero ese tesoro necesita de un binomio perfecto para brillar de verdad. Por un lado, el compromiso público; por el otro, vuestra labor diaria. Esa parte humana, amable y profesional que da sentido a todo el resto. Somos un todo dividido en dos partes que se necesitan y se complementan”.

Un momento de la entrega del premio honorífico. / Jorge Miguel Jaime

Uno de los momentos más emocionantes de la gala tuvo lugar durante la entrega del premio honorífico a Mari Carmen Marzal Sampedro, del estanco de Canet. Visiblemente emocionada, agradeció el reconocimiento y recordó la evolución del pueblo a lo largo de los años, desde que se hizo con las riendas de un negocio que abrieron sus padres y que está estrechamente ligado a la memoria sentimental de la localidad.

Premios

Durante su intervención, la concejala de Comercio, María Martínez, hizo un repaso a las principales acciones impulsadas por el ayuntamiento en apoyo al sector en este mandato, entre ellas las jornadas formativas gratuitas en comunicación, marketing digital y digitalización, así como los asesoramientos personalizados dirigidos a los negocios locales.

“Esta no es una cita más en el calendario”, recordó Martínez. “Es un momento para detenernos y reconocer una parte esencial de nuestro pueblo: a quienes sostienen la vida cotidiana desde sus negocios, a quienes hacen que nuestras calles tengan nombre propio y latido. El comercio local no hace ruido, pero está en todo. En las rutinas, en los encuentros, en los pequeños gestos que construyen comunidad. Por eso, esta noche queremos hablar de personas”.

La edil de Comercio, en su intervención. / Jorge Miguel Jaime

Ayudas al emprendimiento

Además, la concejala recordó que “apoyar al comercio también significa facilitar recursos. Por eso, en 2025 se han puesto en marcha ayudas municipales al emprendimiento, con una inversión de hasta 9.000 euros, destinadas a apoyar la creación y consolidación de nuevos negocios en Canet, cubriendo gastos iniciales y facilitando que emprender en nuestro pueblo sea un poco más fácil”.

Noticias relacionadas

Por lo que respecta a los premios de la VIII Ruta de la Tapa, el premio del público fue para Sonia Sampedro, del restaurante Chispa. Por su parte, el jurado popular otorgó el segundo premio a Carlos López (La Perla) y el primero a Rafa Corresa (Ca’Rafa).