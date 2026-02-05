El comercio y la hostelería tiran del aumento del paro en Morvedre

El balance del desempleo en el Camp de Morvedre durante el pasado mes de enero ofrece los resultados "habituales" en una economía "de carácter estacional". Así explican desde la secretaría comarcal de CC OO el incremento del paro en 35 personas, con las secciones de comercio y hostelería como las más castigadas tras la finalización de la campaña navideña, según destacan.

Pero más allá de los resultados globales, que se mantienen en 424 personas menos en busca activa de trabajo respecto al mismo periodo del año pasado, el sindicato dirigido por Sergio Villalba pone el foco en una lectura de género. Y es que "el análisis de enero por sexos demuestra que el paro aumentó entre las mujeres y descendió entre los hombres", es decir, que esa estacionalidad laboral "afecta de lleno a las mujeres".

Dinámicas de exclusión

De hecho, según insisten desde CC OO, ellas suponen casi el 62 % del desempleo registrado en el Camp de Morvedre, de ahí que reiteren su reclamación de "políticas integrales con perspectiva de género, que ayuden a atajar las dinámicas de exclusión que se observan en nuestro mercado de trabajo", en palabras de Villalba.

Sergio Villalba, secretario general de CC OO en el Camp de Morvedre. / Daniel Tortajada

Desde el sindicato se hace extensiva esta atención especial para las personas con discapacidad, la juventud y los mayores de 45 años, que son los otros colectivos "que sufren en mayor medida el desempleo". Desde el sindicato se puntualiza que, en términos interanuales, el paro se ha reducido en todos los grupos de edad, pero los mayores de 45 años representan el 56 % de las personas en busca de empleo en la comarca.

Incremento poblacional

"Con todo -se destaca desde CC OO- el paro está por debajo de año pasado, pese al incremento poblacional que ha experimentado el Camp de Morvedre", que ya supera los 103.000 habitantes, según el último recuento oficial.