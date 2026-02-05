Las Fallas de Morvedre calientan motores con la apretada agenda de febrero que se inició con la Mostra de Teatre a la que le siguen las "Nit d'Albaes" i el "Sopar de Germanor" entre otros eventos.

La Federación Junta Fallera de Sagunt arranca sus “Nit d’Albaes” en las que la música del 'tabal i la dolçaina', los versos del Cant d’Estil Valencià y el colorido de la indumentaria volverán a las calles de los dos núcleos de la ciudad, Gilet y Faura, para rendir homenaje a todas y todos los representantes de las 30 comisiones que conforman la Federación Junta Fallera de Sagunt.

La primera de las jornadas, de las cuatro que hay previstas, comenzará este viernes, 6 de febrero, en el Ayuntamiento de Sagunt a las 20 horas y contará con la presencia de las Falleras Mayores de la FJFS, Noa Barea y Ana Martínez, y las Cortes de Honor, una de las novedades de este año, ya que la Corte infantil volverá a participar de la Nit d’Albaes después de más de 20 años sin hacerlo.

A la cita también está previsto que acuda una amplia representación de la corporación municipal de Sagunt encabezada por el alcalde, Darío Moreno y la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez.

Un momento de la Nit d'Albaes 2025. / LEVANTE-EMV

El recorrido continuará por los casales del sector III (Sagunt), con la primera parada en la Falla El Romano a las 20,45 horas, seguidamente será la Falla La Vila, a las 21.30 horas; Falla El Mercat, a las 21,55 horas; Falla Penya El Mocador, a las 22.30 horas; Falla Avinguda a las 23.05 horas; Falla El Tabalet a las 23.40 horas; Falla Nou Montíber a las 00.15 horas, para finalizar en la Falla El Remei. Las Nits d'Albaes continuarán los próximos tres viernes de febrero.

Tras la primera Nit d’Albaes, este mismo sábado, 7 de febero, tendrá lugar el Sopar de Germanor en un conocido restaurante de El Puig. En esta ocasión asistirán cerca de 1.100 personas.

Mostra de Teatre

La agenda se abría el pasadso fin de semana con la Mostra de Teatre de la Federación Junta Fallera de Sagunt en la que participaron siete fallas: Penya el Mocador, Tabalet, Gilet, la Victòria, Vila de Faura, Els Vents y la Marina.

La muestra, que se realizó en la Casa de Cultura de Port de Sagunt, contó con tres pases, el del sábado tarde, domingo por la mañana, al que asistió la concejala de Cultura, Ana María Quesada, y domingo por la tarde.

Noticias relacionadas

Durante los dos días se pudo ver el gran trabajo realizado por las comisiones falleras, tanto en materia de guión y dirección como en vestuarios y decorados. Las actrices y actores brillaron sobre el escenario con apuestas muy diferentes entre sí, en las que no faltó el humor, la crítica y el sentimiento.