Firmeza en Sagunt contra las pintadas xenófobas y fascistas

La comunidad educativa del IES Clot del Moro de Sagunt, ha hecho una parada es su jornada lectiva para condenar y dar una respuesta contundente, desde la educación, a las pintadas con mensajes fascistas y de ultraderecha que vandalizaron uno de los murales del centro que representa mujeres musulmanas y palestinas, saboteado por segunda vez. Una acción que también ha sido objeto de repulsa por el Sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana STEPV.

Este jueves, todo el instituto, personal docente y alumnado ha salido al patio para escuchar la lectura de un manifiesto de condena de los hechos, de rechazo a los mensajes de "Arriba España 14/88", "Heil Hitler", "educar no es adoctrinar" o "putos rojos", así como la presencia de cruces gamadas. "No se trata de hechos aislados ni de simples provocaciones: el contenido, mensajes y símbolos utilizados no deja ninguna duda sobre la ideología que los inspira", recoge el manifiesto.

Un acto al que ha asistido el concejal de Educación de Sagunt, Raúl Palmero, así como otros ediles de la corporación municipal, entre ellos Maria Josep Soriano. Palmero ha señalado: “Agradecemos a la comunidad educativa su esfuerzo por inculcar valores, derechos y libertades por los que tenemos que seguir luchando”. Asimismo, ha denunciado: “El fascismo y la extrema derecha no respetan la pluralidad de nuestra ciudad y, por lo tanto, no tienen cabida en ella”.

Un momento de la lectura del manifiesto. / LEVANTE-EMV

Ante lo ocurrido, la comunidad educativa ha dejado claro que "no podemos ni queremos mirar hacia otro lado" por lo que han dado un a respuesta contundente, el seguir educando en valores. "La respuesta no puede ser el silencio ni la indiferencia, sino más educación, más diálogo y más compromiso colectivo". "Rechazamos de manera clara y contundente cualquier expresión de odio, de violencia simbólica o de desprecio hacia las personas y hacia los valores democráticos. El fascismo, el racismo, el machismo, el antisemitismo o la islamofobia no son opiniones: son formas de exclusión que la historia ya ha demostrado donde conducen", leían en el manifiesto.

Los alumnos en la lectura. / LEVANTE-EMV

Acusaciones de adoctrinamiento

Otro de los puntos que se ha abordado en la concentración de esta mañana son las acusaciones de adoctrinamiento hacia al centro, como se puede leer en las pintadas. A este respecto, exponen que "educar en valores democráticos no es adoctrinar. Educar en la igualdad entre mujeres y hombres, en el respecto a todas las diversidades, en los derechos humanos, en la cultura de la paz y en la convivencia no es imponer una ideología, sino cumplir con la función esencial de la educación en una sociedad democrática. Esta función, además, está avalada por la LOMLOE y recogida en nuestro proyecto educativo de centro".

Añaden que "nuestro centro es, y quiere continuar siendo, un espacio de libertad, de pensamiento crítico y de respeto. Un lugar donde ningún alumno ni alumna se sienta excluida por su identidad, su origen, su lengua, su cultura, su orientación sexual o sus creencias. Un centro donde la cultura —en todas sus formas— es un eje fundamental del proyecto educativo, porque entendemos que la cultura amplía miradas, genera empatía y construye ciudadanía".

Un momento de la lectura. / LEVANTE-EMV

Preocupación

Durante la lectura se ha aclarado que lo acontecido es "algo que nos preocupa profundamente, no solo por el daño material que ocasionan, sino el hecho de que son un síntoma de un proceso más amplio de radicalización social y política que también afecta los entornos educativos. Ante eso la respuesta no puede ser el silencio ni la indiferencia, sino más educación, más diálogo y más compromiso colectivo". Por eso, se reafirman, en eso han insistido en su "compromiso con una educación que forma personas libres, críticas y responsables; personas capaces de convivir en la diferencia, de rechazar el odio y de construir tejido social democrático; personas que estiman la cultura y que entiendan la diversidad como una riqueza y no como una amenaza", terminaba el escrito.