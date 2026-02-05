La demanda de Sagunt a la diputación por la Gerencia de AHM sube de tono

La demanda de fondos a la Diputación de Valencia para continuar rehabilitando los jardines de la Gerencia de AHM ha subido de tono y llegará este jueves al pleno municipal de Sagunt.

Después de meses de gestiones a nivel institucional para intentar lograr fondos provinciales, como se abordó en varias reuniones, el PSPV-PSOE municipal ha presentado una moción para demandar de forma oficial el cumplimiento del compromiso adquirido para financiar, en parte, la segunda fase de las obras de rehabilitación de los Jardines de la Gerencia; una obra con una inversión prevista de 3.409.864,06 euros.

Como recuerdan los socialistas, fruto de las gestiones previas «se llegó inicialmente al compromiso de financiar la segunda fase, aunque posteriormente el ente provincial limitó su aportación a un millón de euros». Tras esto, relatan, «se alcanzó un nuevo acuerdo con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, para estudiar vías que permitan la financiación completa de las obras». Sin embargo, como recalcan, «este compromiso no se ha materializado. A día de hoy, el municipio no ha recibido ninguna aportación para avanzar en el proyecto».

Zona de la Gerencia en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Varias fases

La primera fase del proyecto, como recuerdan los socialistas, culminó con éxito en diciembre de 2023 con la inauguración de la zona este de los jardines, gracias a una inversión de 2.258.000 euros procedentes de fondos europeos FEDER y de una subvención de la Diputación de Valencia a través del Plan de Inversiones+ de 2021 para municipios de más de 50.000 habitantes.

"Agravio comparativo"

Sin embargo, las fases 2 y 3 del proyecto continúan pendientes de ejecución. Esto, según afirman, se debe "a la falta de financiación provincial, después de que la Diputación decidiera no reeditar el Plan de Inversiones para el periodo 2024-2027. Este hecho ha generado un agravio comparativo con municipios de menor población que sí han recibido ayudas".

"Falta de compromiso"

El portavoz socialista, Javier Raro, ha denunciado que “este incumplimiento demuestra una falta de compromiso de la Diputación con nuestra ciudad, con nuestra historia y con nuestro patrimonio industrial. Un legado que trasciende el ámbito local y forma parte del pasado colectivo de todo el Camp de Morvedre y de una parte importante de nuestra provincia y de la Comunitat Valenciana”, dice en una línea crítica, como hizo en otoño pasado, poco antes de la visita de Mompó para hacer el pregón de las fiestas de los Moros y Cristianos.

Una vez aprobada la moción, la intención es remitirla al presidente de la Diputación,la vicepresidenta primera, Natalia Enguix, y a los grupos políticos con representación en la institución provincial.

Como apuntan los socialistas, "la recuperación de los Jardines de la Gerencia forma parte de la apuesta del gobierno municipal por la puesta en valor del patrimonio industrial del Puerto de Sagunto, un legado clave para la memoria colectiva, la identidad local y el desarrollo cultural, social y económico del municipio. Estos espacios emblemáticos del pasado siderúrgico también se conciben como una oportunidad para generar nuevos usos culturales, educativos y turísticos, así como empleo y actividad económica".