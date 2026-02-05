La disparidad del mobiliario urbano en Sagunt lleva a proponer una guía de estilo

El estilismo del mobiliario urbano de Sagunt centrará el debate de una de las mociones que se presentan al pleno de este jueves. La iniciativa parte del PP, cuyo portavoz municipal, Ximo Catalán, reclama seguir ejemplos como el del Ayuntamiento de València para que pavimentos, bancos, jardineras, papeleras, bolardos o farolas sean homogéneos a lo largo y ancho del término municipal. La propuesta se concreta en la elaboración de una guía de estilo, que contemple "criterios de coherencia formal, funcionalidad, sostenibilidad y sensibilidad patrimonial, aplicables a toda la ciudad".

Ximo Catalán durante un reciente pleno de Sagunt. / Daniel Tortajada

El objetivo es "mejorar la imagen" de Sagunt y que sea "más armónica, cuidada y pensada para el bienestar de vecinos y vecinas". Y es que, actualmente, el mobiliario urbano presenta "una excesiva disparidad de estilos, colores, materiales y ubicaciones, lo que genera una imagen desordenada del espacio público. No tiene sentido encontrarnos maceteros rojos en una zona, y verdes en otra, bancos de distintos estilos sin ningún criterio común o farolas completamente dispares", apunta Catalán.

Lógica común

Cuando estos elementos "responden a una lógica común, las personas perciben una ciudad más agradable y cómoda", según el portavoz del PP, que puntualiza que "no hablamos de uniformidad rígida o de soluciones cerradas, sino de establecer un marco común con armonía, que el mobiliario urbano dialogue entre sí y con el entorno".

Entre los criterios aplicables, los populares proponen "lo histórico, lo humano y lo ecológico, respetando el carácter de cada barrio y del patrimonio urbano, al tiempo que se atienden las necesidades de accesibilidad, confort ambiental, coherencia formal y sostenibilidad. Todo ello permitiría ampliar la paleta de soluciones para futuros proyectos, evitando improvisaciones".

Herramienta

A este respecto, Catalán insiste en que "queremos una herramienta útil que ayude a planificar mejor, a tomar decisiones coherentes y a cuidar la imagen urbana a medio y largo plazo. Una ciudad con criterio estético es una ciudad que se cuida y cuida a quienes viven en ella".

Noticias relacionadas

Tonos neutros

Entre los esbozos que se plantean para esta guía de estilo urbano, los populares proponen tonos neutros, materiales naturales y especies vegetales autóctonas, aunque dan prioridad a que "sea aprobada por consenso político y sirva como marco orientativo flexible para las futuras intervenciones en toda la ciudad".