Alcalde: "Sagunto no ha hecho nada para ofender a la diputación"

El pleno de Sagunt fue a máximos en sus demandas a la Diputación de Valencia y acordó instarle a cumplir “con los compromisos adquiridos con el ayuntamiento, financiando la segunda fase de las obras de recuperación y rehabilitación de los Jardines de la Gerencia” por valor de 3.409.864 euros.

Esta propuesta del PSPV-PSOE fue defendida por el alcalde, Darío Moreno, quien recordó las buenas expectativas municipales de lograr financiación provincial para este proyecto tras las entrevistas mantenidas con el presidente provincial, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Natalia Enguix. "Luego se nos dijo que para 2025 solo había un millón de euros disponible. Para nosotros esto suponía un retroceso pero dijimos 'adelante' y les remitimos toda la documentación. Lamentablemente, la diputación dejó este proyecto en el cajón y utilizó, para nosotros, una excusa peregrina y de mal gusto, dada la importancia del proyecto, que es que la vicepresidenta tuvo un rifirrafe con un concejal socialista de Gandia y por tanto, se habían roto las relaciones y no iba a poner ese millón. Eso nos parece un insulto. El Ayuntamiento de Sagunto no ha hecho nada para ofender a la diputación y las instituciones deben estar por encima de esas filias y fobias personales", dijo pidiendo la unanimidad de la corporación.

Durante el debate, tanto Iniciativa Porteña como los populares instaron a los socialistas a pedir a su grupo en la diputación que aprobara el presupuesto de este último organismo, que ahora funciona con una prórroga del de 2025, incluyendo una partida nominativa específica. Incluso propusieron enmiendas que fueron rechazadas con los votos socialistas y de su socio de EU-UP.

Manuel González (IP) incluso recordó que el edil socialista Jorge Vidal es también diputado. Pero el alcalde les acusó de "tirar de argumentario" hecho por otros desde la corporación provincial. Incluso reprochó a los segregacionistas que "compraran los argumentos" del partido que es ahora su aliado, Ens Uneix "perdiendo su autonomía".

Además, recordó lo ocurrido el año pasado: El PSOE "entró en ese juego" tras la dana y el presupuesto de 2025 "lo ponía", pero el dinero para la Gerencia nunca ha llegado. "Ahora les vamos a pedir los 3 millones", dijo remarcando que, si hay voluntad, siempre se puede hacer efectiva la aportación prometida mediante una modificación presupuestaria y, por tanto, "no es necesario" que el PSOE les apruebe los presupuestos de la diputación para que hagan efectiva esa ayuda.

Sin financiación

Tras rechazarse las dos enmiendas, el texto fue aprobado finalmente con los votos a favor de PSOE, VOX, IP, Compromis y Unides-Podem,mientras el PP encabezado por Ximo Catalán se abstuvo. En él se alude al acuerdo entre el consistorio y la diputación para la financiación de la fase 1, ya acabada y se insiste en que “la negativa de la Diputación de Valencia a reeditar el Plan de Inversiones para municipios de más de 50.000 habitantes para el periodo 2024-2027 dejó al proyecto sin financiación”. Este extremo fue resaltado durante el debate por la edil de Compromís Maria Josep Soriano, quien subrayó que PP y Ens Uneix votaron en contra de esa propuesta.

“El Ayuntamiento de Sagunto no ha recibido ningún tipo de financiación por parte de la Diputación de Valencia para avanzar en la segunda parte de la recuperación de los Jardines de la Gerencia. Así, el proyecto está nuevamente bloqueado ante la falta de inversión del ente provincial en nuestra ciudad”, remarca la moción aprobada.