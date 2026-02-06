Boxeo de alto nivel se dará cita en Sagunt

Sagunt se situará en el foco del boxeo femenino de alto nivel. El Ayuntamiento de Sagunt ha presentado este jueves la velada de Boxeo y del pesaje profesional previo, que convertirá a la ciudad en un interesante escaparate de este deporte olímpico.

Entre los combates destacados figura el de la valenciana Sheila Martínez, tres veces campeona de Europa y actual número 8 del ranking mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la división del peso pluma. Sheila peleará contra la boxeadora Gabriella MezeI en un combate pactado a ocho asaltos, que supondrá su último compromiso antes de disputar el título de Europa el próximo mes de abril en Madrid. A todas ellas se sumará la presencia de la boxeadora local Clara López. Sobre el ring se enfrentará a la balear Stephenie Sangou en la división de peso ligero.

Las citas

La primera de las citas deportivas comenzará con el pesaje profesional previo, que tendrá lugar este viernes 6 de febrero, a las 13:00 horas, en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio de Port de Sagunt, siendo este acto de acceso libre para el público.

Por lo que respecta a la velada, será el sábado 7 de febrero en el pabellón del Polideportivo Municipal (internúcleos). Comenzará a las 18:00 horas con la disputa de varios combates de boxeo olímpico en las categorías junior (sub-16) y joven (sub-18). En torno a las 20:00 horas está prevista la presentación de las participantes en las eliminatorias del Campeonato de la Comunidad Valenciana de Boxeo Olímpico Femenino, con la celebración de cuatro combates de cuartos de final.

El evento se cerrará con varios combates amateur, en los que participarán boxeadores del Club Lord Boxing Puerto Sagunto, con diferentes clubes de la Comunidad Valenciana.

Sagunt y el boxeo

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacado que en el municipio “ha faltado un club que le diera estabilidad y continuidad al boxeo, que ahora sí gracias a vosotros se puede considerar plenamente implantado”. Además, ha destacado la participación de la boxeadora local Clara López: “que estés aquí, como referente para nosotros, es clave, hay algunos ámbitos en los que a las mujeres les cuesta más participar, para eso es importante que vean que alguien ya ha dado el paso y además que ha llegado a lo más alto”.

Por su parte, el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, ha dado la enhorabuena al club por el magnífico trabajo que están realizando fruto de todo su esfuerzo.

El presidente del Club Lord Boxing Puerto de Sagunto, Ramón Lord, ha agradecido a todas las instituciones y comercios locales el apoyo brindado para la celebración de esta velada. También ha destacado que es “una velada muy especial ya que nuestro club cumple cinco años y esta es nuestra quinta velada, es decir, algo estaremos haciendo bien cuando hacemos una velada por año”.

La boxeadora profesional, Clara López, ha resaltado el gran cambio que ha visto en el Club respecto a que “cada vez hay más mujeres en el boxeo femenino, está en auge”. Finalmente, ha invitado a toda la ciudadanía a acudir a ver la velada.