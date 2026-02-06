Intentan okupar otra casa en Sagunt con los dueños dentro

En apenas una semana, el núcleo histórico de Sagunt ha vivido un segundo intento de okupar una vivienda habitada. En este caso, los dueños estaban incluso en su interior y el hecho se produjo a media tarde, no de madrugada, como el anterior.

Todo ocurrió el pasado sábado, sobre las 18 horas, en una casa de la Ciutat Vella que consta de una planta baja y un piso superior. Mientras los propietarios estaban en este último, fueron alertados por una vecina de que les estaban intentando entrar por la puerta principal.

Al ir a mirar se encontraron con que estaban a punto de entrar por la fuerza en la casa, al haber podido descorrer varios pestillos.

Para su sorpresa, quienes trataban de entrar eran una mujer de mediana edad y un niño de unos 6 años con el que había acudido al lugar en un coche. De hecho, en el interior del vehículo les esperaba una niña de unos 14 años y todos ellos iban vestidos con pijama.

“Lo que queremos es una vivienda digna”, les llegó a decir, según explica a Levante-EMV la vecina afectada aún asombrada por lo sucedido.

“¡Menos mal que nos avisaron a tiempo y pudimos evitar que entraran! En realidad, por lo que nos dijo luego otra vecina, cuando salió mi marido ya llevaban un rato allí la mujer y el niño. Por eso habían podido descorrer los tres pestillos pues se ve que el niño es quien metió su mano por una pequeña ventana", añadía.

Regusto amargo

Aún así, lo ocurrido les dejó un regusto amargo porque dos menores se vieran implicados en algo así. “A mi me llegó a dar hasta pena. Al verse descubiertos, subieron al coche y se fueron antes de que llegara un coche de la Policía Local y dos de las nacionales. Lo que me preguntó es que dirá ese niño en su colegio cuando le pregunten qué ha hecho el fin de semana”, aseguraba aún desconcertada.

Tan solo siete días antes, como ya informó Levante-EMV, un vecino de Sagunt pudo avisar a la Policía Local a tiempo, antes de que varias personas acabaran de forzar la entrada de su casa de madrugada con idea de instalarse allí. En ese caso, iban tres hombres y dos chicas jóvenes embarazadas pero, "por segundos", la intervención policial impidió que lograran su objetivo, aunque no que uno de esos hombres amenazara dos veces al propietario.