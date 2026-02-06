Pinchan ruedas a tres coches aparcados en Sagunt

Varios vecinos de Sagunt comprobaron indignados hace unos días que les habían pinchado dos ruedas de sus vehículos mientras los tenían aparcados en un barrio tranquilo por lo general: El situado en el núcleo histórico pero en el otro lado del río, es decir, el del Norte del Palància. El hecho trascendió por la mañana y, al parecer, ocurrió la noche anterior en dos calles cercanas.

Los vándalos dañaron tanto un Mercedes relativamente nuevo como otros coches con más de una década de antigüedad. En todos los casos, les pincharon las dos ruedas situadas en el lado de la acera. No obstante, algunos afectados se han visto obligados a cambiar las cuatro por recomendación del taller.

"Creemos que ha sido un caso de gamberrismo puro y duro", decía un vecino. "En 20 años que llevo aquí, nunca había ocurrido algo así", añadía mientras veía importante que "la gente se entere, tome precauciones y esté pendiente".

Noticias relacionadas

Tras lo sucedido, otros residentes con garaje que a veces aparcaban fuera han empezado a estacionar sus coches dentro de sus parcelas por si volviera a ocurrir algo parecido. "Ante lo visto, no hay que descuidarse", afirman.