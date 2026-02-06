Sagunt fortalece su frente común en defensa de las playas del norte

Las playas del norte de Sagunt volvieron a ser tema central en la sesión plenaria del ayuntamiento. La crítica situación que atraviesan, agravada por el reciente paso de la borrasca Harry, y las medidas complementarias al inminente trasvase de cerca de 1,3 millones de metros cúbicos de arena procedente de Cullera se recogieron en una declaración institucional, que se modificó a última hora a petición de la Asociación Vecinal de las Playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

La presidenta de este colectivo, Amparo Peris, abrió el turno de intervenciones para recordar que el Ayuntamiento de Sagunt ya aprobó un texto similar en 2022, pero que apenas se han cumplido sus estipulaciones, así que agradeció que en el nuevo acuerdo haya "más precisión, más firmeza y más acciones reales". Y es que, en este tiempo, "la situación ha empeorado" hasta el punto de que "poca playa nos queda".

La representante vecinal lamentó que "se haya perdido un entorno para el disfrute de toda la ciudadanía", especialmente de Sagunt y les Valls, según precisó. También señaló que "no aguantamos más. Necesitamos una corporación valiente".

Intervención de Vox

Antes de que, entre el alcalde, Darío Moreno, y el secretario, leyeran la declaración institucional modificada, el concejal de Vox, Tomás Serrano, no se resistió a tomar la palabra, en contra de lo que es habitual en este tipo de acuerdos, para ofrecer sus valoraciones sobre los antecedentes que han conducido al actual deterioro del litoral norte de Sagunt. Se remontó hasta 2016 para concluir que "en este ayuntamiento ha habido dejación de funciones, porque no se ha hecho nada frente a los incumplimientos de los pliegos del proyecto" de los espigones de Almenara.

Un momento de la sesión plenaria de este jueves. / Ayuntamiento de Sagunt

Para insistir en que el consistorio "se ha manejado mal en este tema", el edil de Vox afeó la falta de seguimiento a la hora de pedir los informes ambientales que tenían que haber determinado los efectos en Sagunt de las obras ejecutadas al sur de Castelló.

Réplica del alcalde

En su airada réplica, Moreno recordó que Vox no había hecho ni una propuesta sobre este tema en el mandato 2019-2023, cuando ya tenía representación municipal, así que comparte la responsabilidad de que "el ayuntamiento claro que podría haberlo hecho mejor, pero no vengas ahora a dar lecciones", le espetó a Serrano, quien había agotado su turno de palabra en la primera intervención.

"Has querido montar un circo -prosiguió el alcalde- cuando lo que toca es estar todos juntos. Eso es política populista de la mala, con la que has querido abrir una brecha en la que agradezco al resto de grupos su altura de miras por no haber querido entrar".

Acuerdo

Entre las modificaciones respecto al texto original de la declaración, el acuerdo final reclama la rápida finalización de las obras de regeneración, centradas en el trasvase de arena; la adopción de medidas definitivas y no provisionales para proteger las playas del norte de Sagunt de futuros temporales; la exigencia, que no solicitud, de que el aporte de material procedente de Cullera sea superior al previsto actualmente; la ampliación del informe que ya en 2022 alertó de los efectos negativos de los espigones de Almenara; la contratación de informes independientes para valorar los daños sufridos en viviendas e infraestructuras tras las últimas borrascas; así como el establecimiento, que no refuerzo, de la coordinación entre administraciones, con el añadido de solicitar una reunión entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Alcaldía de Sagunt.