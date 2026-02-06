Vial cortado y el trinquete perimetrado: el viento provoca diversas incidencias en Sagunt
Rachas de casi 97 kilómetros por hora derribaron dos árboles y movilizaron a los servicios de emergencias
La borrasca Leonardo y sus fuertes rachas de viento se dejaron notar en Sagunt con distintas incidencias desde ayer a mediodía pues, según los datos de Inforatge, en el Port se registró la máxima a las 13,20 horas de ayer al alcanzar los 80,6 kilómetros por hora, mientras la estación internúcleos llegaba a los 96,7 a las 17,30 horas y el casco antiguo a los 77,2, a las doce de la noche.
La caída de un pino obligó anoche a cortar el tráfico en la salida sur del Port de Sagunt, a la altura del túnel inundable.
El árbol cayó sobre la calzada, lo que obligó a intervención de la Policía Local para regular el tráfico mientras se movilizaban los servicios de bomberos, que pudieron retirarlo.
Desde la tarde ya se registraron problemas, que requirieron la presencia policial y de efectivos del Consorcio provincial, como la caída de otro árbol en la acera de la avenida País Valencià.
A eso se le sumaron numerosos contenedores desplazados, vallas publicitarias tumbadas y llamadas por uralitas sueltas... Precisamente, la presencia de unas lamas sueltas en el techo del trinquete de Sagunt llegó a movilizar a los bomberos, pero como estos no pudieron acceder a ellas para sanearlas, se señalizó un perímetro de seguridad alrededor del lugar, impidiendo el acceso peatonal a las pistas de petanca de esa zona, por prevención.
Más avisos por la noche
Por la noche no faltaron servicios relacionados con el viento, como la caída de una losa en la calle Campoamor; en la salida de Sagunt junto al puente nuevo se localizó un cono en medio de la carretera; y en la avenida Fausto Caruana, junto a una gasolinera, fue necesario cortar un carril debido a la presencia de un arbusto de grandes dimensiones sobre la calzada.
Asimismo, en la avenida del Puerto, frente a la ITV en el carril de subida a Sagunt, un contenedor quedó desplazado en la vía, lo que motivó el aviso a los servicios municipales para su retirada.
Tanto el consistorio de Sagunt como otros de la comarca suspendieron ayer las actividades al aire libre.
