Vial cortado y el trinquete perimetrado: el viento provoca diversas incidencias en Sagunt

La borrasca Leonardo y sus fuertes rachas de viento se dejaron notar en Sagunt con distintas incidencias desde ayer a mediodía pues, según los datos de Inforatge, en el Port se registró la máxima a las 13,20 horas de ayer al alcanzar los 80,6 kilómetros por hora, mientras la estación internúcleos llegaba a los 96,7 a las 17,30 horas y el casco antiguo a los 77,2, a las doce de la noche.

La caída de un pino obligó anoche a cortar el tráfico en la salida sur del Port de Sagunt, a la altura del túnel inundable.

El árbol cayó sobre la calzada, lo que obligó a intervención de la Policía Local para regular el tráfico mientras se movilizaban los servicios de bomberos, que pudieron retirarlo.

Árbol caído en la avenida País Valencià. / Levante-EMV

Desde la tarde ya se registraron problemas, que requirieron la presencia policial y de efectivos del Consorcio provincial, como la caída de otro árbol en la acera de la avenida País Valencià.

A eso se le sumaron numerosos contenedores desplazados, vallas publicitarias tumbadas y llamadas por uralitas sueltas... Precisamente, la presencia de unas lamas sueltas en el techo del trinquete de Sagunt llegó a movilizar a los bomberos, pero como estos no pudieron acceder a ellas para sanearlas, se señalizó un perímetro de seguridad alrededor del lugar, impidiendo el acceso peatonal a las pistas de petanca de esa zona, por prevención.

Tejado del trinquete. / Levante-EMV

Más avisos por la noche

Por la noche no faltaron servicios relacionados con el viento, como la caída de una losa en la calle Campoamor; en la salida de Sagunt junto al puente nuevo se localizó un cono en medio de la carretera; y en la avenida Fausto Caruana, junto a una gasolinera, fue necesario cortar un carril debido a la presencia de un arbusto de grandes dimensiones sobre la calzada.

Asimismo, en la avenida del Puerto, frente a la ITV en el carril de subida a Sagunt, un contenedor quedó desplazado en la vía, lo que motivó el aviso a los servicios municipales para su retirada.

La pista de petanca seguía precintada esta mañana. / Levante-EMV

Tanto el consistorio de Sagunt como otros de la comarca suspendieron ayer las actividades al aire libre.