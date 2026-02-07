La APV descarta ubicar en su suelo las fotovoltaicas de la gigafactoría

Las peticiones de la Plataforma pel Territori del Camp de Morvedre y de los ayuntamientos de Sagunt y Canet d’en Berenguer no han impedido que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) haya descartado ubicar las fotovoltaicas que alimenten la gigafactoría de Volkswagen en la gigantesca campa de coches que posee en uno de los muelles de la segunda dársena.

La coordinadora cívica había defendido esta opción para evitar que las plantas solares transformen por completo la partida de Montíber, una zona llena de campos de naranjos, en su mayoría en producción, y de gran valor agrológico.

Sin embargo, la Autoridad Portuaria lo ha descartado apelando al "análisis interno" realizado y que "permite concluir que, aun estando alineada en sus objetivos ambientales generales, la alternativa planteada no resulta viable desde el punto de vista de la gestión del dominio público portuario ni de la explotación portuaria".

Vinculados a usos internos

Desde la Autoridad Portuaria se justifica su negativa en que “los proyectos de generación de energía desarrollados o previstos en sus recintos portuarios están concebidos exclusivamente para el autoconsumo vinculado a la actividad portuaria, como instrumento para reducir la huella de carbono del propio puerto y mejorar su competitividad”, afirmando que no ofrecen la posibilidad de participación de esos usos a nadie externo. "La implantación de instalaciones destinadas a cubrir demandas energéticas externas al sistema portuario excede las funciones y competencias atribuidas a la Autoridad Portuaria por la legislación vigente y supondría una ocupación estructural del dominio público incompatible con su finalidad principal", añade.

No a ocupaciones permanentes

Otro de los argumentos del organismo que dirige Mar Chao es que "las superficies portuarias, incluidas las campas logísticas, están sujetas a una elevada variabilidad funcional, a exigencias operativas específicas y a necesidades de adaptación futura que desaconsejan su ocupación permanente por infraestructuras ajenas a la explotación portuaria, incluso cuando se trate de superficies actualmente pavimentadas o transformadas".

La Autoridad Portuaria de València, no obstante, asegura compartir "plenamente los objetivos de transición energética, sostenibilidad y reducción de emisiones" y resalta que estos "constituyen uno de los ejes estratégicos fundamentales de su actuación".

Prueba de ello, recalca, es el Plan Net Zero Emisions que, con una inversión planificada cercana a los 900 millones de euros con participación pública y privada, pretende lograr en 2035 la neutralidad climática a los puertos de València, Sagunt y Gandia, así como la autosuficiencia energética asociada a la misma actividad portuaria.