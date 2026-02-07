La Plataforma pel Territori ve "injustificado" el rechazo de la APV a las fotovoltaicas de la gigafactoría

La Plataforma pel Territori del Camp de Morvedre ha manifestado "su profunda preocupación y decepción" ante la negativa de la Autoridad Portuaria de València (APV) a instalar infraestructuras fotovoltaicas en el puerto marítimo de Sagunt destinadas a cubrir necesidades energéticas externas a la actividad estrictamente portuaria.

Esta es la medida que había propuesto el colectivo, al defender que las plantas solares que alimenten la gigafactoría de Volkswagen se ubiquen sobre la gran campa de coches que posee en la segunda dársena; una alternativa con la que impedir que estas se instalen en una zona llena de campos de naranjos, en su mayoría en producción.

"Sin estudios técnicos"

Los argumentos dados por la propia presidenta de la entidad, Mar Chao, en ningún caso convencen a los responsables de la plataforma. "Un breve comunicado, que cabe en una página y sin ninguna argumentación técnica, logística ni operativa, no puede contradecir toda la legislación estatal y autonómica que prioriza la implantación en terrenos como el que tiene el puerto marítimo de Sagunto", destacan desde el colectivo.

A esto añaden que no se ha aportado "ningún estudio técnico, informe detallado ni evaluación objetiva que permita conocer los criterios concretos empleados para llegar a esta conclusión. No se incluye ninguna valoración sobre superficies específicas, compatibilidades funcionales, alternativas de diseño, fases de implantación ni posibles fórmulas de convivencia entre la actividad portuaria y la generación de energía renovable", indican, recordando la documentación presentada por la Plataforma que, a su juicio, "acredita la viabilidad de la instalación fotovoltaica sobre suelos portuarios ya transformados, pavimentados y sin uso agrícola, con un impacto ambiental prácticamente nulo y con plena adecuación al marco normativo europeo, estatal y autonómico que prioriza estos espacios para la implantación de renovables".

Campa para coches en el puerto de Sagunt. / Daniel Tortajada

Aunque desde la Autoridad Portuaria se justifica su negativa en que “los proyectos de generación de energía desarrollados o previstos en los recintos portuarios de la APV están concebidos exclusivamente para el autoconsumo vinculado a la actividad portuaria”, la plataforma recuerda que "los terrenos del puerto marítimo, de dominio público portuario, son terrenos igualmente del municipio de Sagunto".

Así, incide en que "la APV se beneficia también de múltiples de esas infraestructuras ‘externas’ para su funcionamiento". A eso agregan que el organismo tiene suscrito un convenio con el consistorio, a través del cual el ayuntamiento "ha favorecido la cesión de terrenos para el acceso ferroviario y mejora de comunicaciones, por lo que la propia APV tiene mucho que agradecer a la ciudadanía", consideran.

"Afirmaciones genéricas" y ninguna variación

La Plataforma, en cualquier caso, ve "injustificada una decisión de esta trascendencia basada únicamente en afirmaciones genéricas sobre la gestión del dominio público portuario, sin ningún análisis comparativo ni estudio específico aplicado al caso concreto del Puerto de Sagunto".

Vista de la campa para coches del puerto de Sagunt en 2008. / Visor de la Generalitat

Mientras la APV apela a que "las superficies portuarias, incluidas las campas logísticas, están sujetas a una elevada variabilidad funcional", la coordinadora cívica subraya que la dársena sur del puerto de Sagunt "no ha variado su disposición logística para automóviles desde su creación en el año 2008", como se puede demostrar en las tomas históricas del Visor cartográfico de la Generalitat de los años 2008, 2015, 2025 y 2025. Por tanto, opinan que "la instalación de las pérgolas fotovoltaicas por 25 años como planea Volkswagen, no comprometería en uso que se ha venido manteniendo, al menos, en sus 16 años de existencia".

Ignorar el contenido político

Así mismo, considera que la respuesta de la APV "ignora el contenido político e institucional de los acuerdos plenarios aprobados por los ayuntamientos de Sagunt y Canet d'En Berenguer, que instan precisamente a abrir espacios de diálogo y estudio conjunto, no a cerrarlos de manera unilateral".

Así, reitera que "la transición energética no puede servir de argumento retórico mientras se descartan alternativas viables, prioritarias según la Ley, y sin criterio técnico público ni debate institucional real", y exige transparencia, rigor y voluntad de colaboración entre administraciones.

Demandas

Por todo esto, reclama "la apertura de un espacio de trabajo con participación municipal, técnica y social; una evaluación real y contrastada de las alternativas fotovoltaicas en suelo portuario de forma coherente al Decreto Ley 14/2020, de la Generalitat Valenciana, así como la actuación del ayuntamiento de Sagunt para encarar estos objetivos legales y medioambientales dentro del convenio firmado, siendo que, vistos los casos como el pantalán, la APV debe más de un favor los porteños y los saguntinos".