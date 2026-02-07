Canet cierra su Sant Antoni pendiente del cielo
El fin de semana trae festejos taurinos, calderas y una discomóvil
Albert Vidal
La comissió Sant Antoni de Canet se ha pasó la tarde de este viernes mirando al cielo, aunque la primera parte de actividades se realizó con éxito de público tanto en el concurso de Truc y parchís, la exhibición de emboladores del Camp de Morvedre y un correbou infantil que hizo las delicias de los valientes que desafiaron la lluvia y el viento del momento. Cabe destacar que hubo un espacio para la solidaridad con el stand de Pablito el guerrero.
Al cierre de esta edición se desconoce si se podrá realizar la cena popular y los tres toros embolados de la ganadería Hermanos Guillamón previstos para cerrar el programa vespertino.
Fin de semana
Este sábado habrá toros por la mañana con la entrada de vacas y su posterior prueba de las reses que se sacarán por la tarde en el recinto taurino. Habrá además un toro embolado y una discoteca móvil en lo que sin duda es el día central del Sant Antoni canetero.
La matinal de vacas dominical y las calderas populares cerrarán, si el cielo lo permite la fiesta en Canet d'en Berenguer.
El arraigo de las celebraciones en el Camp de Morvedre en honor del patrón de los animales, Sant Antoni, está fuera de toda duda y programas como el previsto en Canet d'en Berenguer lo demuestran. No en vano, se suceden los actos en la mayoría de municipios de la comarca y ya son tres fines de semana seguidos en los que se programan actividades en lo que es la primera gran fiesta del año.
