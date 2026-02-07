Los okupas provocan varias intervenciones policiales en playas de Sagunt

Las okupaciones de viviendas y las que han quedado en meros intentos frustrados han provocado varias intervenciones de la Policía Local y la Guardia Civil en las playas situadas al norte de Sagunt durante las últimas semanas.

En todas ellas se ha detenido o identificado a las personas responsables "y todos los casos están judicializados", como aseguran fuentes de toda solvencia a preguntas de Levante-EMV.

La Guardia Civil precintó este mismo jueves un chalé en la Malvarrosa de Corinto que ya había sido enganchado al alumbrado después de días en los que una vivienda había sido okupada por varias personas con buenas dosis de premeditación y preparativos previos. "Llegaron un viernes por la tarde. Alguien forzó la entrada y allí dentro se quedaron una embarazada y cuatro niños. Sobre las 22 horas, avisamos a la Policía Local y vinieron varias patrullas. Ellos enseguida dijeron que llevaban tiempo allí, pese a que era mentira, para que así no les llegaran a echar", explica a Levante-EMV un vecino de la zona.

Chalé que llegaron a okupar en la Malvarrosa de Corinto. / Levante-EMV

Al día siguiente, según añade, ya no había rastro de ellos pero sí acudieron dos chicas a limpiar. Posteriormente, el domingo ya se quedó otra mujer allí "como haciendo la guardia", afirma, "después de meterse con un colchón, una almohada y un televisor".

Como la casa está pendiente de subasta y sin luz, los okupas se engancharon al alumbrado eléctrico pero, finalmente este jueves la Guardia Civil quitó la conexión, lo precintó todo y este viernes Iberdrola acudió a retirar la acometida. "Parecía que lo tenían todo previsto. ¡Menos mal que nos dimos cuenta y tanto la Policía Local como la Guardia Civil han actuado!", apuntaba el vecino.

Otros residentes en la zona también han alertado que desde el domingo pasado han detectado en Corinto "un grupo que va buscando casa para okupar". "El miércoles alunizaron un Mazda en el garaje de un bungalow y gracias a la actuación de los vecinos no se instalaron", explican, además de asegurar que este jueves "los sacaron de otro chalé cerca de la playa" de Almardà.

Puerta destrozada en un bungalow de Corinto. / Levante-EMV

La asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa se ha hecho eco de estos últimos hechos y ha instado a intensificar las precauciones.

"Casos puntuales"

Aún así, desde el instituto armado se descarta que haya grupos organizados que estén operando en el litoral norte de Sagunt y se habla de 'casos puntuales'.

Igualmente, consideran que se ha generado una alarma social en redes sociales y llaman a la tranquilidad del vecindario.

No obstante, han habilitado un correo para que, si los vecinos disponen de información relevante, la comuniquen para contribuir al esfuerzo policial en la zona: v-cia-sagunt-areainvestigacion@guardiacivil.org

Estos hechos han coincidido con dos intentos de okupación de viviendas habitadas en el casco antiguo de Sagunt que, como ya informó este diario, se vieron frustrados al darse cuenta sus propietarios. No obstante, esta última zona es competencia de la Policía Nacional, no de la Guardia Civil.