Futuro asegurado para el histórico Casino de Benavites

El longevo Casino de Benavites emprenderá próximamente una nueva etapa que pretende garantizar su futuro. La Sociedad de Fomento de Agricultura, creada en 1902, ha dado luz verde por unanimidad a una cesión de este edificio al ayuntamiento para que así este pueda ir reformándolo y ayude a darle más vida.

Aunque el pleno municipal aún debe aprobar la medida, el alcalde, Carlos Gil, y la teniente de alcalde, Cristina Diego, ya la han dado por segura. Su objetivo, tal y como explican, es garantizar la continuidad de la entidad más antigua del municipio y mejorar un local construido en 1930.

Esto pasará por combinar la gestión pública del edificio con la actividad de la sociedad, al tiempo que le quitan preocupaciones a sus integrantes. "El edificio necesita una reforma y la sociedad no tiene recursos. Por eso la directiva propuso la cesión al ayuntamiento", explica a este diario el secretario de la entidad, Ximo Gollart.

Daniel Tortajada

El consistorio también prevé potenciar la sociedad, con incentivos para sus integrantes. Esto se pretende hacer con medidas como que el Casino reserve un espacio exclusivo para ellos y les pueda dar otras ventajas, como ocurre en otras entidades similares de la comarca.

Reforma del edificio

Además de asumir el mantenimiento, el ayuntamiento prevé impulsar una reforma del edificio por fases que mejore el confort interior con actuaciones centradas en la climatización y la acústica. "Nuestra prioridad es la insonorización. A veces hay hasta problemas para conversar cuando el local está lleno", reconocen el alcalde y la concejala.

También prevén instalar placas solares en la terraza trasera del Casino, dentro de un plan más amplio que está impulsando el consistorio para implantar energías renovables en edificios municipales.

Para llevar a cabo esas actuaciones, el ayuntamiento solicitará subvenciones a la Diputación de Valencia siempre con la mirada puesta en que el Casino vuelva a ser un dinamizador de la localidad.