Piden más implicación del alcalde de Sagunt en la gestión

Iniciativa Porteña ha reclamado al alcalde, Darío Moreno, que «asuma sus responsabilidades institucionales y priorice de una vez la gestión del ayuntamiento frente a la imagen, la palabrería y la autopromoción personal». Lo ha hecho tras denunciar lo que considera «una gravísima falta de implicación en la gestión del ayuntamiento». Una aseveración que justifica tras analizar las actas de las Juntas de Gobierno Local del 2025. Con esta documentación, asegura que «de las 51 Juntas de Gobierno Local celebradas, el alcalde solo ha asistido de manera completa a 12. En otras 13 ocasiones se incorporó tarde, en algunos casos prácticamente al finalizar la reunión, y en el resto estuvo directamente ausente». Unos datos que el grupo municipal califica de "extrema gravedad".

Según IP, esta situación "contrasta de forma evidente con la imagen pública que el alcalde intenta proyectar. Detrás de la imagen de alcalde cercano, accesible y siempre sonriente, hay un alcalde que no cumple con sus obligaciones básicas de gestión. Esa falta de responsabilidad va directamente en contra de los ciudadanos a los que luego dice escuchar y tratar bien». Declaraciones que matizan explicando que la Junta de Gobierno Local es el principal órgano de gestión político-administrativa del ayuntamiento, desde el que se tramitan y deciden en torno al 90 % de las competencias municipales, incluyendo contratación, urbanismo, servicios públicos, personal y gestión económica.

Además, añaden que "esta ausencia reiterada descabeza de facto el gobierno municipal, lo que se traduce en retrasos, falta de resolución y bloqueo en numerosos asuntos fundamentales para el municipio: «No se puede gobernar una ciudad a base de palabrería y gestos. La cercanía real se demuestra estando donde hay que estar, presidiendo las Juntas de Gobierno y tomando decisiones», ha señalado Manolo González.

Intervención en el pleno de Manuel González. / Daniel Tortajada

Promoción personal

El grupo municipal critica que, "mientras el alcalde no acude de forma regular al principal órgano de decisión", sí utiliza su tiempo de trabajo para asistir a eventos, actos públicos y reuniones con los diferentes agentes sociales, pero "con un claro carácter promocional, además de viajes y desplazamientos continuos, bajo el pretexto de situar a Sagunto en el mapa": «El alcalde ha confundido gobernar con dejarse ver. Dedica más tiempo a construir una imagen amable que a resolver los problemas reales de Sagunt. Ha viajado a Bruselas, New York o por todo el territorio nacional, según él, para poner a Sagunt en el mapa, pero la realidad es que tras esas fotos está el abandono inexcusable de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento», ha añadido el concejal.

Cabe recordar que la recepción del alcalde por parte de la NYC Office of the Mayor tuvo como objetivo "estrechar lazos para atraer inversiones y poner en común experiencias desde el ámbito municipal, específicamente, en relación con las políticas para el impulso de la l+D+i y la sostenibilidad", mientras que la visita a Bruselas para participar en el proyecto europeo ‘Cities and Regions for integration initiative’, fue para el desarrollo de estrategias locales para la integración de la inmigrantes y refugiados.

Consecuencias

Aún así, para la formación porteña, esta forma de actuar tiene consecuencias directas en áreas clave como la vivienda, las playas, el mantenimiento urbano, el transporte público o la limpieza, problemas que se agravan ante la falta de liderazgo y control político: «Esa supuesta cercanía no sirve de nada cuando la ciudad está peor. Al final, los perjudicados son los propios vecinos, que pagan con su calidad de vida la falta de gestión del alcalde», ha concluido Manuel González.

Noticias relacionadas

Desde Iniciativa Porteña exigen al alcalde que "asuma sus responsabilidades institucionales y priorice de una vez la gestión del ayuntamiento frente a la imagen, la palabrería y la autopromoción personal".