Las otras 'pintadas de odio' en Sagunt

La aparición de pintadas con simbología y terminología nazi, xenófoba y racista en el instituto Clot del Moro de Sagunt que ha sido condenada en un acto esta semana ha recuperado la memoria de otros episodios similares que se registraron durante el pasado año en la capital del Camp de Morvedre.

En pleno verano fue cuando la mezquita de la Paz del Port fue objeto de mensajes de odio, lo que llevó a sus responsables a plantearse la instalación de cámaras de vigilancia. Pese a que los responsables del centro islámico quisieron restar importancia al suceso, al atribuirlo a «un niño o a gente no razonable», también mostraron su deseo de que «no se repita nada así». El mensaje era «a vuestro país. Viva Vox», formación que se desmarcó al asegurar que «denunciamos cualquier acto vandálico».

Nueva sede

Unos meses antes fue la nueva sede de Compromís per Sagunt la que apareció con pintadas fascistas, que la formación denunció en el Policía Nacional por un delito de odio.

Sus responsables lamentaron que el «ataque» se trababa de «una muestra de intolerancia y odio hacia las personas que piensan diferente. No sabemos si los autores son plenamente conscientes de lo que representan los símbolos que han pintado», en referencias a las esvásticas nazis.

Simbología fascista

También el colegio Ausiàs March de Sagunt vivió un episodio de este tipo con simbología fascista y la eliminación de un logo en defensa de los derechos LGTBIQ+.