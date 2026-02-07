El pleno pide un bachillerato artístico en el Port de Sagunt

Sagunt demanda un bachillerato artístico en el Port de Sagunt. Así lo aprobaba el pleno de este jueves, en el que se acordó “instar a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a estudiar la implementación de esta modalidad del bachillerato de Arte en cualquiera de los tres institutos del Puerto de Sagunto, la localidad más poblada de la comarca”.

La moción, presentada por IP y defendida por su portavoz, Eduardo Márquez, fue aprobada por unanimidad aunque Compromís propuso una enmienda en la cual se matizaba: “Siempre que haya demanda suficiente y sin eliminar el bachillerato artístico del IES Clot del Moro”, que es el único centro en el que se cursa del municipio.

El texto expone que “los diferentes centros de educación secundaria han visto ampliada su oferta de bachilleratos con una nueva modalidad, el bachillerato general”. Con este bachiller se permite a los alumnos elegir dos asignaturas optativas entre las diferentes modalidades que oferta cada centro, como son Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; y Artes. El tener disponible la rama del bachillerato de artes posibilita que los estudiantes puedan seguir su formación en estudios superiores relacionados con las artes, tanto universitarios como de grado superior.

IES del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Sin disponibilidad en el Port

Esta modalidad de bachillerato de artes no se encuentra disponible en los centros de Port de Sagunt “por este motivo parte del estudiantado de esta población tiene que decidir entre desplazarse unos 7 km al acabar secundaria, con 16 años, o cambiar su primera opción de estudio para poder seguir estudiando cerca de su domicilio”.

El texto también explica que el “incremento de la población académica hace necesario incrementar la oferta, no sólo de plazas de enseñanza postobligatorias, sino también atender una mayor diversidad de intereses y preferencias del alumnado”.