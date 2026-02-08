Cultura frena las excavaciones en el Castillo de Albalat para evitar derrumbes

La Conselleria de Cultura ha puesto freno a las excavaciones en el Castillo de Albalat dels Tarongers con el objetivo de consolidar los muros primero y evitar derrumbes. La administración autonómica quiere reforzar las estructuras antes de proseguir excavando ante el riesgo de caída que existe de algunos lienzos por el importante deterioro que padecen.

La noticia ha servido para que el ayuntamiento respire tranquilo, ya que el anuncio ha venido acompañado de una subvención de más de 40.000 euros que irá destinada a reforzar las murallas de su Castell del Piló, que data del siglo XII, uno de los mas antiguos de la Baronia. Un nuevo paso en el proceso de recuperación de este bien patrimonial, tras años de abandono y en estado ruinoso, con una clara amenaza de derrumbe en algunas zonas.

Tras una exhaustiva campaña arqueológica, con tres fases, la conselleria no ha permitido su continuidad al entender que, de seguir, se ponía en serio peligro parte de la estructura que quedaba en pie del monumento, por lo que ha obligado a parar para reforzar y consolidar los muros primero, antes de continuar con las excavaciones, lo que conoce como una "consolidación de urgencia".

Una de las zonas del castillo. / Daniel Tortajada

Obra

Este nuevo proceso, que ya dispone de dotación presupuestaria, será ejecutado por una empresa especializada en la recuperación de castillos y bastante experiencia, tal y como ha avanzado José Martínez, director de la primera campaña arqueológica, quien colaborará también en este nuevo cometido. La mercantil tiene previsto comenzar en el primer semestre de este año. "La subvención está dada. Solo quedan los permisos de obra para poder actuar", adelantaba a Levante-EMV.

Sin embargo, aquí no acaba la intervención en el castillo, ya que la voluntad del ayuntamiento es continuar con las excavaciones para poner en valor esta fortaleza, que todavía esconde muchos rincones por descubrir. Según el propio Martínez, "a día de hoy, solo se ha excavado el 50% del castillo, por lo que queda otro 50%", adelantaba.

Grandes expectativas

Aunque muchas son las pistas que ha dado la primera campaña arqueológica sobre lo que pudo ser este importante bien, Martínez espera descubrir mucho más en una segunda, para la que, de momento, no hay financiación, aunque desde la administración se sigue trabajando para poder obtenerla, tal y como ha podido saber Levante-EMV de fuentes municipales. "Hay señales claras de que hay más estancias en el castillo", afirma el arqueólogo. Pero además, espera encontrar una cisterna y lo más importante de todo, estructuras que reafirmen su teoría sobre otra torre de vigilancia. Otra de las incógnitas que espera despejar en nuevas excavaciones es la localización de la puerta original de entrada a la fortaleza. "Ahora, todo es muy especulativo, pero lo cierto es que las excavaciones nos han puesto sobre la pista", terminaba.