Una aplicación para el 112 sin barreras: Así es la APP que Sagunt insta a crear

Una aplicación oficial del servicio de emergencias 112 operativa en todo el territorio nacional y sin barreras, adaptada a personas con discapacidad auditiva o del habla. Esto es el Ayuntamiento de Sagunt ha instado a crear al Gobierno de España para así ofrecer en todo el país medidas ya aplicadas con éxito en diversas comunidades autónomas pero en la valenciana.

Esta aplicación, según se explica en el texto aprobado, deberá garantizar funcionalidades como la comunicación por texto o pictogramas, el envío automático de la ubicación y otros mecanismos ya se contemplan en comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha, las Islas Canarias y el País Vasco.

La proposición fue llevada al pleno por Vox y defendida por su portavoz, Alejandro Vila, quien remarcó la intención de unificar criterios a nivel nacional y "ofrecer una respuesta homogénea y eficaz" a toda la ciudadanía.

Enhorabuena del alcalde

El propio alcalde, Darío Moreno, salió al atril y, en una reacción inesperada tras una iniciativa de Vox, dio a Vila la "enhorabuena" por su propuesta. "Es una gran moción y la vamos a votar a favor", dijo el socialista, tras confesar sus dudas sobre si su formulación había partido de la formación ultra a nivel local o de otras instancias del partido, si bien desde Vox aclararon luego a preguntas de Levante-EMV que la idea había nacido del grupo municipal.

Tras ello, se dio paso a una votación que salió adelante con la unanimidad de todos los presentes, 23 concejales entre los que no se contaba el portavoz de EU-UP, Roberto Rovira.

Método "lento e ineficiente"

“El acceso igualitario a los servicios de emergencia es un derecho fundamental de la ciudadanía”, resalta el texto de la moción. En la actualidad, las personas que no pueden hablar “enfrentan serias dificultades para contactar con el 112”. En la Comunidad Valenciana, la alternativa vigente es el envío de un SMS al 112 con la palabra clave “ILS”, seguido de la información de la emergencia. Dicho método, no obstante, es desconocido por gran parte de la población, “resulta lento e ineficiente en comparación con las soluciones tecnológicas actuales, habiéndose quedado obsoleto para los avances y ventajas que ofrecen las TIC hoy en día”.

Por ello, mediante esta moción se propone la creación de una “aplicación móvil oficial del 112 adaptada a personas con discapacidad auditiva o del habla” que permita comunicarse en tiempo real con los servicios de emergencia sin necesidad de voz. Esta medida “no solo beneficiaría a las personas con discapacidad permanente, sino también a cualquier ciudadano que en un momento dado no pueda hablar”.

Viable y urgente

La proposición señala, además, que las soluciones adoptadas en esta línea por otras comunidades autónomas “demuestran que es técnicamente viable y socialmente urgente desarrollar una herramienta similar” en la Comunitat Valenciana.

Dotar a la ciudadanía de una aplicación oficial, gratuita y fácil de usar “le otorgará autonomía e igualdad en la protección de su seguridad”. Asimismo, el despliegue de este servicio “cumpliría con recomendaciones europeas y nacionales en materia de accesibilidad a comunicaciones de emergencia”.

"Un afiliado con un problema de habla nos advirtió del problema y, a partir de ahí, empezamos a buscar información sobre el asunto y ver qué se podía hacer. También nos pareció interesante incorporar la geolocalización, dado que en Sagunto tenemos casas en la montaña y en la playa difíciles de ubicar. Y, claro, luego pensamos que era bueno pedir que tuviera alcance nacional para beneficiar a más personas y porque hasta podría ser más barato", explicaba Alejandro Vila respecto a cómo nació la iniciativa.