Demoras de entre 5 minutos y una hora en la estación de Sagunt

La huelga de trenes está dejando cancelaciones a los usuarios de la línea que une València con Castelló y retrasos de entre 5 minutos y una hora, según han explicado desde la estación de Renfe en Sagunt.

Aunque algunos convoyes que cubrían servicios mínimos han operado con normalidad y han llegado a su hora poco antes de las 8 de la mañana, tanto en dirección Castelló como València, otros sí han notado los efectos de estas movilizaciones convocadas tras los accidentes mortales de Adamuz y Gelida, que han tenido repercusiones en toda la red. "El último que iba de Tortosa a València ha llegado con quince minutos de retraso", explicaban sobre las 10 de la mañana, considerando que en su mayoría eran demoras "no mucho mayores a las normales" en pleno corredor Mediterráneo.

Varios usuarios, en la estación. / Levante-EMV

"Por desgracia, ya estamos acostumbrados a tener que esperar", comentaban varios viajeros. "Lo que tienen que hacer es mejorar el servicio de Cercanías y poner más vagones en los trenes de horas punta. Muchas veces es un agobio de gente", decía otro.

Aparcamiento con huecos

Las repercusiones de la huelga han hecho que muchos buscaran transportes alternativos, como se ha reflejado en el aparcamiento de la estación, que no reflejaba el lleno habitual de otros días y presentaba huecos incluso a pesar de que las obras de mejora han reducido considerablemente las plazas.

Aún así, también había viajeros que acudían con normalidad a la estación y confesaban no haberse enterado de la convocatoria.

Ahora, en la venta por ventanilla sí se ha reflejado a primera hora la imagen de todos los lunes: Mucha afluencia.