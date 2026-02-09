El encargo de un proyecto rescata la protección de la montaña de Romeu
El alcalde de Sagunt confirmó que la declaración como paraje natural municipal se desbloqueará a través de un contrato menor
La adopción del acuerdo plenario para solucionar definitivamente el conflicto urbanístico y judicial en torno a la delimitación de la cantera del Salt del Llop dio pie a que el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, confirmara el inminente encargo de un proyecto para retomar la declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal. Fue a raíz de una intervención de la portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, quien recordó que «hace tres años que esperamos esta protección, que ya va siendo hora de tramitar».
Cabe recordar que el consistorio ya dio luz verde en 2019 a esta declaración, pero un recurso de la cementera Holcim propició en 2022 su anulación judicial tanto en primera instancia como en apelación. Desde entonces y pese a la predisposición mostrada tanto desde el ayuntamiento como desde la Generalitat, que es el órgano competente para dotar al paraje de protección, los avances han sido escasos.
Expediente
La propia Picó fue la que desveló que el edil de Medio Ambiente, Jorge Vidal, había adelantado en una reciente comisión que en breve se encargará, a través de un contrato menor, la elaboración del expediente que permita la declaración como paraje natural de este pulmón verde de Sagunt.
Información correcta
Antes de recordar que el punto del orden del día se limitaba a aprobar las modificaciones en los planos del PGOU con la delimitación de la cantera, Moreno confirmó que «esa información es correcta».
