Exigen información al conseller sobre la "macrocentral fotovoltaica" prevista en Sagunt

Compromís ha exigido en Les Corts Valencianes la comparecencia del Vicepresidente tercero y Conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, ante la Comisión de Innovación, Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías, para aclarar la situación de la "macrocentral fotovoltaica" asociada a PowerCo.

“Consideramos que Sagunt merece más transparencia sobre este proceso industrial, queremos saber, además, si esta macrocentral todavía está en fase de licitación privada por parte de PowerCo o ya ha sido adjudicada, las gestiones hechas con las personas propietarias de las tierras y el estudio de alternativas propuestas. Así como también queremos exigir el Gobierno de la Generalitat Valenciana coherencia urbanística, medioambiental y socioeconómica sobre la opción de Montíber”, explica la portavoz, Maria Josep Picó.

Compromís en el pleno de Sagunt. / Daniel Tortajada

Más implicación del gobierno local

El partido valencianista critica “la falta de voluntad” del gobierno local, conformado por PSOE y EU, para defender ante la Autoridad Portuaria de València (APV) la moción presentada al pleno por Compromís, impulsada por la Pataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre, para el estudio de la ubicación de este parque fotovoltaico en el puerto comercial.

En palabras de la portavoz del grupo municipal, Maria Josep Picó: “La semana pasada conocimos la negativa de la APV a la propuesta, sin ninguna voluntad de diálogo ni atención al acuerdo plenario ni a la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre. La respuesta de la presidenta Mar Chao es breve, sin argumentación técnica, y desde Compromís también echamos de menos una mayor implicación del gobierno municipal a la hora de hacer cumplir el acuerdo plenario". “La ausencia de declaraciones de PSOE y EU es muy lamentable, aunque resulta especialmente preocupante el silencio del concejal de Esquerra Unida”, añade Picó.

"Hemos trasladado nuestro portavoz de Industria en Les Corts, Vicent Granel, la necesidad de petición de más información sobre la viabilidad de una posible instalación fotovoltaica en el puerto comercial, para el suministro de energía de la gigafactoría y el posicionamiento del gobierno de la Generalitat sobre lo manifestado por el pleno del Ayuntamiento de Sagunt”, ha destacado Maria Josep Picó.

En julio del año pasado, el diputado y portavoz del grupo parlamentario de Compromís en Les Corts, Vicent Granel, visitó Sagunt para conocer de primera mano y hacer seguimiento del proceso de implantación de la macrocentral fotovoltaica, asociada a PowerCo, y el desarrollo de Parc Sagunt II.