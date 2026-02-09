Malestar en Sagunt ante la falta de monitores en la piscina y la suspensión de cursos

El grupo municipal popular de Sagunt ha mostrado su malestar ante "la suspensión de forma continuada de las clases de bebés y niños, aquagym y otros cursos para adultos en las piscinas municipales", denuncian. "Un hecho que está afectando a numerosos usuarios y familias que ya han abonado sus cursos y ven cómo se quedan sin actividad", alertaban los populares. “Muchas familias y usuarios están sufriendo cancelaciones continuas de un servicio básico. Han pagado y no pueden asistir a clase. No entendemos cómo el equipo de gobierno permite que esta situación se prolongue”, afirma Ximo Catalán, portavoz del PP, mientras el alcalde, Darío Moreno, limita el alcance de lo ocurrido y lo atribuye a un problema puntual de bajas laborales.

Desde el PP aseguran que usuarios del servicio confirman que existe una "constante rotación de monitores", lo que merma la calidad del servicio y provoca el descontento de muchos usuarios. Actualmente, hay cinco trabajadores de baja, y no está claro si estas bajas se cubren en tiempo y forma. “Cubrir una baja en dos meses no es cubrirla”, subrayaba el PP la semana pasada. “En los últimos meses se han suspendido más de 30 cursos, dejando a usuarios, familias y niños sin respuesta. Esto es inadmisible”, añaden.

Vecinos y vecinas en una piscina municipal. / Daniel Tortajada

El déficit del personal, según afirman, también afecta al servicio de conserjes. "En ocasiones, solo hay un conserjes que cubren ellos solos 2 y hasta 3 instalaciones, algo materialmente inviable y que evidencia la falta de planificación y recursos del equipo de gobierno", apuntan.

Situación coyuntural

El PP reclamaba así al Concejal de Deportes y al alcalde, Darío Moreno, que den explicaciones y presenten soluciones inmediatas.

Precisamente sobre estos dos puntos se pronunció el alcalde en el pleno del jueves, después de que el portavoz del PP, Ximo Catalán, preguntara al respecto.

Noticias relacionadas

Respecto al primero vino a decir que se trataba de una situación coyuntural debido a la coincidencia de varias bajas, pero recalcó "la voluntad de retomar el servicio al 100%". A ello añadió que "se está haciendo una bolsa de conserjes para poder tirar de ella ampliamente".