Un robo de cable deja a varios vecinos de Gilet sin alumbrado público
El ayuntamiento ya ha presentado una denuncia y pide precaución al circular por el tramo afectado en la carretera de Sant Esperit
El robo de cableado eléctrico en Gilet deja a varios vecinos sin alumbrado público. Los afectados han sido los residentes de una zona de la urbanización Camí de Convent. En concreto, la sustracción de cable, que se producía en la carretera de Sant Esperit, ha afectado a casi un kilómetro de vía pública, que se ha quedado sin luz durante todo el fin de semana.
Ante estos hechos, el Ayuntamiento ya ha presentado la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes, que han iniciado las diligencias oportunas para el esclarecimiento del suceso.
La situación preocupa al ayuntamiento, no solo por el robo sino por la falta de seguridad que este suceso puede provocar tanto vial como para peatones, ante la falta de iluminación de la zona. Por eso, solicitan tanto a los residentes como a las personas que circulen por la zona, "que extremen las precauciones", pedían desde el consistorio así como la colaboración vecinal para comunicar cualquier información que pueda resultar de interés a las fuerzas de seguridad.
Aunque los servicios técnicos los servicios técnicos municipales ya se encuentran evaluando los daños ocasionados con el fin de proceder al restablecimiento del servicio de alumbrado público a la mayor brevedad posible, el suministro sigue perjudicado y la falta de alumbrado todavía es patente por lo que se insiste en tener cuidado al transitar o pasar por el tramo afectado.
Los hechos
El robo fue detectado durante una inspección rutinaria. "Subimos a la zona y nos dimos cuenta que no había luz. Pensamos que iba a ser una avería por el aire o una incidencia, pero al llamar a la empresa para que acudiera a comprobar lo sucedido es cuando nos dijeron que nos habían quitado clable", explicaba a Levante-EMV el concejal Juanjo Melchor.
El edil revelaba que no es la primera vez que sucede algo así, en una de las zonas más abajo, ya robaron hace unos meses y se tuvo que reponer todo el cableado.
