Sagunt reclama una programación estable todo el año en el Teatro Romano

El pleno de Sagunt ha aprobado solicitar al Instituto Valenciano de Cultura una programación estable todo el año en el Teatro Romano, así como la coordinación con el departamento municipal de Cultura para el diseño de un festival 'Sagunt a Escena' que incluya más funciones en valenciano y un mayor número de compañías de la Comunitat Valenciana.

La moción fue presentada por Compromís y defendida por su portavoz, Maria Josep Picó, quien a lo largo del debate incidió en el papel dinamizador de la economía local que tiene siempre esta oferta cultural. El acuerdo salió adelante con los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís y Unides-Podem, la abstención de PP y Vox, así como el voto en contra de Iniciativa Porteña (IP).

En la moción se explica que el festival Sagunt a Escena, con cuarenta y dos ediciones realizadas, ha sufrido en los últimos años "un descenso del número de espectáculos programados", por ejemplo, de más de treinta representaciones en 2017 a dieciocho programadas en la última edición de 2025.

Igualmente se lamenta la pérdida de la presencia del valenciano en la programación y se recuerda que esta última edición solo ha habido una obra en valenciano, dentro además de la sección Off Romà, por lo que en el Teatro Romano no hubo ninguna que se representara en esta lengua.

Por último, se expone que el Ministerio de Cultura tiene que "jugar un papel relevante en el festival, tal y como hace en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde forma parte de la organización y participa activamente con una importante inyección económica".

Del mismo modo, aprobó pedir a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio apoyo y coordinación con el departamento de Turismo del ayuntamiento para la promoción económica de la ciudad como destino cultural, también vinculada a esta programación estable.

Enmienda rechazada

Al abordar esta propuesta, no faltó el debate. Iniciativa Porteña llegó a presentar sin éxito una enmienda para instar a la Conselleria a que haya una programación cultural "equitativa" entre los dos núcleos de la ciudad, en colaboración con el ayuntamiento, recalcando una idea que viene repitiendo desde hace años y que ha sido rechazada por sucesivos equipos de gobierno: La supuesta "discriminación" del Port de Sagunt a la hora de albergar actos de este tipo frente a Sagunt, como remarcó el edil Juan Guillén.

La misma edil de Cultura, Ana María Quesada (PSPV-PSOE), intervino para recordar que su departamento no es el único que programa actos de este tipo en los dos núcleos, sino que también lo hacen "los de Juventud, Igualdad, Educación e incluso Mayores".

También destacó que, como prueba de la buena acogida que tiene la programación de su departamento en el Port, está el aumento de abonados registrado desde que ella es responsable del área. "De 20 se han pasado a casi 70 mientras en Sagunto se mantienen 4", dijo además de destacar que, al programar, "siempre buscan equilibrio y aportar calidad a los dos núcleos".

Respecto a la moción en sí, la socialista aseguró que algunas cuestiones "ya se están haciendo" e incluso defendió la gestión autonómica del Institut Valencià de Cultura, en manos del PP. "Podría y puedo pedir que se destinen más recursos a 'Sagunt a Escena' pero el equipo que está ahora (y me fastidia defender a una administración del PP, siendo que son los mismos que recortan en presupuesto), pero me consta que el equipo que está ahora en el Institut Valencià de Cultura, con las herramientas que tiene, está programando lo mejor que puede", dijo.

Por eso, aunque reconoció que "hay cosas que nos chirrían", anunció el voto a favor de su grupo "como muestra de la apuesta municipal por la cultura y que se destinen a ella más recursos".

Pese a que la portavoz de Compromís rechazó la enmienda segregacionista, sí les propuso incluir entre las demandas a la Conselleria "una programación estable en el Teatro Romano y en el Off Romà", es decir, en el ciclo gratuito del festival 'Sagunt a Escena' que sí llega al Port de Sagunt. Pero no fue posible el acuerdo.