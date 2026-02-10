Sagunt pide explicaciones del rechazo del puerto a las fotovoltaicas de la gigafactoría

La noticia adelantada por Levante-EMV del rechazo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a acoger en sus instalaciones las plantas fotovoltaicas que alimentarán la gigafactoría de Volkswagen no convence al gobierno local de Sagunt.

Después de que el ayuntamiento reclamara formalmente el estudio de esta medida tras un acuerdo plenario, el alcalde Darío Moreno considera que la contestación recibida de la presidenta de la APV, Mar Chao, "es una respuesta técnica" y no se conforma con ella.

"La propuesta no ha pasado los filtros correspondientes de los diferentes equipos que tienen que tomar las decisiones sobre la ocupación dentro del ámbito portuario. Por ello, en la línea de la máxima transparencia, hemos solicitado que haya una reunión directamente con esta parte técnica para poder entender bien toda la motivación que hay detrás de esta respuesta", dice destacando estar alineado con la Plataforma pel Territori del Camp de Morvedre que en su día propuso la ubicación de las placas solares sobre la gigantesca campa para coches del puerto para así evitar que las fotovoltaicas se coloquen en la zona de Montíber y modifiquen una amplia superficie citrícola en su mayoría en producción.

Impacto menor posible

"El proyecto de planta fotovoltaica es un tema que hay que intentar hacer de la mejor forma posible. Estamos agotando las últimas vías y asegurando, precisamente que ese impacto en el territorio es el menor posible", recalca el socialista.

Aunque el ayuntamiento de Canet d’en Berenguer también adoptó un acuerdo plenario defendiendo la propuesta de la plataforma, el alcalde, Pere Antoni Chordà, daba más por asumido que esa opción está descartada e insistía en demandar medidas correctoras si las fotovoltaicas se hacen finalmente en Montíber.

"Lo que realmente le preocupa a Canet de esta planta de fotovoltaica es que, una vez se instalen los paneles solares, si el suelo tendrá la capacidad de laminar las aguas en caso de tormentas y cómo estará esa permeabilidad, cuál será la capacidad de absorber cuando tengamos un episodio extremo de lluvia", recalcaba, recordando las recientes lluvias en el sur de España "donde el suelo tenía mucha permeabilidad, era muy poroso y una vez se ha saturado acuífero, se satura el suelo y ya no da más".

Desviar el agua al río

"Aquí lo que nos preocupa es que cuando haya un torrente de agua, no sea capaz de absorber absolutamente nada y ese agua saldrá por Almardà o por Canet. Por eso, pedíamos que se realice el estudio pertinente de permeabilidad del suelo donde se debe instalar la planta fotovoltaica y que se hagan los trabajos necesarios, bien sea mediante excavación o conductos para que toda este agua acabe en el río Palancia como quieran, pero que se trabaje para que en el caso de lluvias torrenciales pues pueden absorber la cantidad de agua suficiente para que no llegue a Canet".