La diputación niega cualquier compromiso escrito sobre la Gerencia

El reciente acuerdo plenario de Sagunt para reclamar a la Diputación de Valencia "los fondos comprometidos" para continuar rehabilitando los jardines de la Gerencia de AHM ha provocado una primera reacción: Desde los dos partidos que gobiernan la institución provincial se ha negado a Levante-EMV que hubiera algún acuerdo escrito en esa línea.

"La diputación no ha firmado en ningún documento el compromiso de seguir aportando (para esa obra). El presidente le trasladó al alcalde la posibilidad de analizar el proyecto y las posibles vías de financiación sin comprometerse a nada", apuntaban desde el entorno del presidente, el popular Vicent Mompó.

También en el partido de la vicepresidenta, Ens Uneix, se han pronunciado en similares términos y han negado que la diputación reservara fondos para esta obra concreta en sus cuentas de 2025. "No había una ayuda nominativa", decían por mucho que así lo dejara entrever el alcalde, Darío Moreno , durante el debate plenario al apuntar que en esos presupuestos "lo ponía".

"Voluntad hay"

En cuanto al fondo de la petición, tanto desde el PP como desde Ens Uneix apuntaban que sí hay "voluntad" para que la institución provincial pueda apoyar la rehabilitación de los jardines de la Gerencia. Pero, lejos de ver factible una modificación presupuestaria que el alcalde defendió como vía urgente de desbloquear esos fondos, recordaban los argumentos ya dados en el pleno por el edil segregacionista Manuel González y el portavoz popular Ximo Catalán: Que están gobernando en minoría y, por tanto, veían necesario un acuerdo con el PSPV-PSOE para dar luz verde a los presupuestos provinciales de 2026 y que en ellos se pueda recoger esa partida.

Detalle de unos chalés en los Jardines de la Gerencia de AHM. / Daniel Tortajada

"Voluntad hay. Falta que Carlos Fernández Bielsa apruebe el presupuesto", resumían desde el entorno de Mompó en relación al líder socialista en la institución provincial.

Obligación ninguna

Desde el partido de la vicepresidenta, Natàlia Enguix (Ens Uneix), se recordaba además que "a los municipios de más de 50.000 habitantes ni les corresponde, ni tienen derecho a tener ayudas de las diputaciones, como indica la Ley de Bases. Por tanto, obligación con Sagunto, ninguna". Y se recalcaba: "Todo lo que puede llegar a los municipios grandes deriva siempre de la voluntad del gobierno de la diputación y el resto de partidos. Por tanto, las ayudas extraordinarias necesitan de un acuerdo plenario. Y hay que recordar que PP y Ens Uneix no tienen mayoría. Es fácil entender que si el PSOE facilita los presupuestos a cambio de que aparezca el Plan para ciudades mayores de 50.000 habitantes, con 2 millones para Sagunt, se aseguran las inversiones. Bielsa lo tiene y se lo apuntó. Y ni ha respondido a nuestra oferta".

"Si quieren ayudas, que las negocien"

Desde Ens Uneix insistían que "si quieren ayudas, que las negocien". "Que el alcalde de Sagunto pregunte al portavoz socialista en la diputación y a su concejal que es diputado porqué no negocian los presupuestos y bloquean la diputación. Es un contrasentido que quieran inversiones pero no las negocien. Y la táctica de 'cuanto peor, mejor', les lleva a Extremadura y Aragón", decían en relación a la debacle socialista en esas elecciones autonómicas.