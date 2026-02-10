Herido en Sagunt un operario tras ser golpeado por un rollo de acero de casi 7.000 kilos

Un operario de una empresa de transportes resultó herido hace unos días en una empresa siderúrgica de Sagunt cuando cargaba en un camión unos rollos de acero.

Según ha podido saber Levante-EMV, el hecho se produjo poco antes de las 9 de la mañana tras un fallo al asegurar la carga cuando uno de esos rollos, de casi 7.000 kilos de peso, se desplazó hacia él y cayó al suelo.

La suerte quiso que no le cayera directamente encima, sino que le golpeara en un lateral y su vida no llegara a correr peligro.

El accidente hizo avisar rápidamente al centro de emergencias y hasta el lugar se desplazaron todo tipo de fuerzas de seguridad, desde bomberos, a policías nacionales y locales, así como sanitarios.

Estos últimos le prestaron las primeras atenciones y desde ahí lo trasladaron hasta el hospital comarcal. Debido al fuerte golpe que recibió a la altura del fémur, el hombre tuvo que ser operado, si bien las últimas informaciones que manejaban en la empresa donde ocurrió el accidente eran que su recuperación era favorable.

"Le pasó lo mínimo que podía haber pasado en esas circunstancias porque un rollo de esos te puede matar o dejar paralítico. Pero el susto fue muy grande. Prácticamente volvió a nacer", explicaban fuentes conocedoras del caso.

Desde agosto con este tipo de operaciones

El operario afectado pertenecía a una empresa de transportes ajena a la planta siderúrgica donde ocurrió todo y llevaba desde el pasado mes de agosto realizando este tipo de operaciones en esta firma que, según diversas fuentes, hace mucho hincapié la seguridad laboral y llevaba más de 100 días sin ningún accidente.

Siniestralidad

Lo ocurrido eleva la siniestralidad laboral en la comarca en un año que ya empezó de forma trágica con el fallecimiento de un trabajador que cayó desde lo alto de una finca en obras a principios del Port de Sagunt el pasado mes de enero, como contó entonces este diario. A esto se le sumó además otro accidente en un edificio del Port que acabó con un operario herido y que tuvo que ser rescatado por los Bomberos.