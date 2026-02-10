El mejor ciclismo femenino regresa al Camp de Morvedre

El mejor ciclismo femenino volverá a Sagunt y a varias zonas del Camp de Morvedre. La cuarta etapa de la X Semana Ciclista Femenina de la Comunitat Valenciana comenzará desde el Port de Sagunt este próximo domingo 15 de febrero y recorrerá también tanto la playa de Canet d’en Berenguer como la costa saguntina de Almardà y zonas de Quartell .

Esta es la novena ocasión en la que Sagunt participa en esta prueba, como ha señalado el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón tras recordar que la lleva ya diez ediciones "máximo nivel mundial"."Compartimos un objetivo común con la Vuelta Ciclista Femenina de la Comunidad Valenciana que es el de igualar el deporte masculino y femenino. Y esta prueba es un ejemplo y un referente en este ámbito", ha dicho al presentar la etapa en el ayuntamiento junto al alcalde, Darío Moreno, destacando que este será el tercer año consecutivo en el que la carrera pase por Almardà.

El presidente del Club Ciclista Escapada y director de la Vuelta Ciclista Femenina de la Comunidad Valenciana, Rubén Donat ha agradecido la colaboración del ayuntamiento en esta prueba: "Desde la segunda edición, se ha involucrado en la Vuelta Ciclista Femenina de la Comunidad Valenciana ofreciendo un gran apoyo y muchas facilidades".

Un total de veinte equipos participan en esta competición internacional de ciclismo, trece de los cuales son de la máxima categoría UCI World Teams y seis pertenecen a la categoría PRO Teams. Entre ellos no falta el FDJ United-Suez, el mejor equipo de la clasificación UCI en 2025.

Para visibilizar el deporte femenino de la ciudad y concretamente el ciclismo femenino, se realizará también una ‘Quedada DORSAL 261’ con la colaboración de la Concejalía de Igualdad.

Recorrido de la etapa

El recorrido de la etapa a su paso por Sagunt saldrá de la avenida Mediterráneo a las 11 horas con una salida neutralizada de 8,8 km aproximadamente. Su objetivo será la rotonda del ancla, para incorporarse a la calle Isla Menorca y a la avenida Arquitecto Alfredo Simón, hasta la rotonda del cementerio, donde saldrá a la derecha en dirección a Canet d’En Berenguer por la CV-3201.

Después de cruzar Canet d’En Berenguer y salir por la calle Arroz y Tartana de la localidad vecina, la prueba transcurrirá por la avenida Europa de Almardà, girará a la derecha en la calle Muntanyars, siguiendo por la avenida Italia y, a continuación, por la avenida Marjal, donde girará a la izquierda a la avenida Corinto para volver a incorporarse a la avenida Europa. Desde este punto girará a la derecha al camino Corral del Batle para salir en dirección a Almenara por la CV-320.

Noticias relacionadas

Seguidamente, las ciclistas pasarán por diversas localidades como Xilxes, Quartell, Serra, Nàquera o Moncada, hasta llegar a la meta en la ciudad de València.