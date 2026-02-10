Morvedre se prepara para el fuerte temporal de viento

La alerta naranja por fuertes rachas de viento de hasta 90 km/h ha llevado a diversos ayuntamientos del Camp de Morvedre a tomar medidas si bien, de momento, los incidentes registrados son escasos.

Esta mañana, se ha notificado una caída de cascotes en la sociedad musical Lira Saguntina de Sagunt que ha obligado a desplazarse a efectivos del parque de Bomberos para sanear la fachada y evitar riesgos. Por fortuna, no ha habido daños, pero se ha tenido que retirar varios vehículos con la grúa municipal a otro lugar por seguridad a petición de los bomberos.

Además, en Torres Torres "ha caído algún árbol y alguna farola", como explicaban desde el ayuntamiento, pero restando importancia a lo ocurrido.

Ante las previsiones, el Ayuntamiento de Sagunt ha ordenado cerrar parques y jardines e incluso ha suspendido el mercado extraordinario que se iba a montar este miércoles en el núcleo histórico de la ciudad, un lugar donde por ahora se han llegado a registrar ráfagas máximas de 55 kilómetros por hora.

Tanto Canet d’en Berenguer como Quartell y Quart de les Valls han decidido cerrar los parques y jardines, además de anular actividades al aire libre.

Las recomendaciones a la población no han faltado en otras poblaciones como Benifairó de les Valls y Petrés .

El llamamiento general es extremar las precauciones e informarse en tiempo real de los avisos oficiales.

También se aconseja evitar subir a lugares altos expuestos al viento y acercarse a espigones o paseos marítimos; retirar cualquier objeto de cornisas, balcones y fachadas que pueda caer a la calle, cerrar las puertas y ventanas de los hogares, tener precaución con los árboles u otros elementos que puedan caer así como moderar la velocidad al conducir.