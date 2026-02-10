Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Sagunt plantea mejoras a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)

Reivindican una implantación más planificada, con una evaluación de impacto y con sentido común

Ximo Catalán con su grupo en el Pleno de Sagunt.

Ximo Catalán con su grupo en el Pleno de Sagunt. / Daniel Tortajada

Marián Romero

Marián Romero

Sagunt

Reforzar el transporte público, crear alternativas reales de movilidad, como aparcamientos disuasorios bien conectados, y asegurar que las restricciones al tráfico vayan acompañadas de soluciones viables para quienes acceden a la ciudad por motivos laborales, económicos o sociales, son algunas de las alegaciones que ha presentado el grupo municipal del Partido Popular de Sagunt a la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Propuestas que, según los populares, se realizan con el objetivo de "mejorar la iniciativa del equipo de gobierno y garantizar que su implantación sea realista, proporcionada y pensada en las necesidades de vecinos, vecinas y visitantes", explicaban.

Actitud constructiva

Desde el PP de Sagunt insisten en que las alegaciones, que se han presentado durante el trámite de audiencia pública, no cuestionan la obligación legal de implantar una ZBE, sino que buscan hacerla mejor, corrigiendo aspectos que consideran esenciales para que la medida funcione y no genere perjuicios innecesarios.

A este respecto, el portavoz del PP, Ximo Catalán, ha señalado que "una Zona de Bajas Emisiones no puede basarse únicamente en prohibir. Tiene que ofrecer alternativas reales para que vecinos, trabajadores y visitantes puedan moverse con normalidad".

Portavoz, Ximo Catalán

Portavoz, Ximo Catalán / PP Sagunt

Catalán ha subrayado que "presentamos estas alegaciones desde una actitud constructiva, pensando en las personas y en el día a día de nuestra ciudad. Queremos una ZBE que mejore la calidad del aire, pero también la calidad de vida".

Propuestas de implantación

Desde el Partido Popular también se reclama una implantación gradual y bien planificada, con una evaluación real del impacto económico y social, especialmente en el pequeño comercio, la hostelería y los autónomos, así como una delimitación de las zonas basada en datos objetivos de calidad del aire.

“Nuestro compromiso es claro: cumplir la ley, proteger el medio ambiente y hacerlo con sentido común. Las decisiones deben tomarse escuchando a la ciudad y ofreciendo soluciones, no generando problemas añadidos”, ha concluido Ximo Catalán.

TEMAS

