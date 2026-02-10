La petición de más centros educativos en Sagunt logra una respuesta desigual

Las principales necesidades educativas de Sagunt han sido trasladadas hoy en una reunión a la Dirección General de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación y han logrado una respuesta desigual.

El alcalde, Darío Moreno y el concejal de Educación, Raúl Palmero han encabezado una delegación municipal que ha incluido a representantes del resto de grupos políticos municipales y al director del CIPFP Eduardo Merello, José Izquierdo.

Durante la reunión, la delegación municipal ha vuelto a insistir en las reclamaciones trasladadas anteriormente a la Conselleria: La construcción de dos nuevos colegios de Educación Infantil y Primaria, la construcción de un nuevo instituto, la rehabilitación integral del centro de Formación Profesional Eduardo Merello y la ejecución de obras de accesibilidad y climatización en los centros educativos, así como el refuerzo de los recursos destinados a su mantenimiento.

Las obras del Eduardo Merello, previstas para 2028

Como explican desde el ayuntamiento, en la Dirección General se les ha informado de que la previsión para el inicio de las obras del Eduardo Merello es a principios de 2028 después de que, recientemente, la Conselleria haya finalizado la redacción del programa de necesidades del centro. Su previsión es que, en el plazo aproximado de un mes, se iniciará la licitación de la elaboración del proyecto, con el objetivo de que la adjudicación se realice a lo largo de 2026. Esto les hace estimar que el proyecto de ejecución estaría listo en 2027 y su construcción se licitaría a finales de ese mismo año, tras lo cual se prevé un periodo de obras de alrededor de dos años.

El alcalde, tras la reunión, ha insistido en la necesidad urgente de la reforma. “Este es un centro de referencia en FP Industrial que año tras año deja a cientos de personas en listas de espera, por lo que es necesaria la máxima celeridad. Se trata de una intervención solicitada no solo por la comunidad educativa y por este ayuntamiento, sino también por las empresas y los sindicatos de nuestra zona, que la consideran una prioridad absoluta”, ha asegurado Moreno.

Informe desfavorable de Conselleria sobre los dos nuevos colegios

Menos halagüeñas han sido las noticias respecto a la construcción de los dos nuevos colegios pues, como explican desde el consistorio, el Servicio de Planificación Educativa ha emitido un informe valorativo por el que no reconoce la necesidad de un nuevo centro de Educación Infantil y Primaria, argumentando el descenso de la natalidad registrado en los últimos años.

En este sentido, se ha planteado al ayuntamiento que remita un nuevo informe que justifique la presión existente en las aulas y su previsible evolución, en este caso recurriendo a las viviendas actuales del municipio y a las licencias de creación de nueva vivienda. Con ello, la Conselleria plantea un estudio evolutivo para delimitar las necesidades actuales y el potencial de reservas de plazas educativas a futuro.

Sobre esta cuestión, el ayuntamiento se ha remitido a la reunión mantenida en 2023 con el entonces conseller de Educación, José Antonio Rovira, quien se comprometió a desbloquear la construcción de los tres nuevos centros educativos durante la actual legislatura. En ese encuentro, la Conselleria reconocía que solo dos ciudades de la Comunitat Valenciana presentaban un crecimiento demográfico que hacía imprescindible la creación de nuevos centros: Torrevieja y Sagunt. “Los datos sobre nacimientos no reflejan la situación de población sobrevenida que enfrenta nuestro municipio, que crece a razón de 1.000 personas por año”, ha manifestado el alcalde.

Imagen interior de un colegio. / Daniel Tortajada

Favorable a un nuevo IES

El informe de Planificación, sin embargo, sí ha resultado favorable a la construcción del nuevo instituto, si bien plantea explorar un cambio en la parcela inicialmente propuesta por el ayuntamiento.

Celeridad en las obras de accesibilidad y climatización

La representación municipal ha insistido en que las actuaciones de accesibilidad y climatización en los centros educativos no avanzan al ritmo necesario,. También ha reiterado las demandas para la ampliación de recursos destinados al resto de mejoras requeridas por los centros.

“Pese a que trasciende a sus competencias, el ayuntamiento está asumiendo directamente algunas de estas intervenciones. Durante el último año hemos invertido más de 375.000 euros en nuestros centros educativos. Y, aun así, no podemos avanzar todo lo que quisiéramos porque muchas de las mejoras necesarias, por ejemplo las vinculadas a climatización, requieren la actuación directa de la Conselleria”, ha recordado el concejal de Educación, Raúl Palmero.