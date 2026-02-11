La pugna por la "comunicación" salpica las reivindicaciones educativas de Sagunt

El frente común con el que las fuerzas políticas de Sagunt acudieron a la reunión con la conselleria de Educación para poner al día los avances para cubrir las necesidades de la capital comarcal saltó por los aires a la hora de valorar los resultados de ese encuentro. Mientras el alcalde, Darío Moreno, y su concejal de Educación, Raúl Palmero, ya verbalizaron sus conclusiones a través de los medios oficiales del ayuntamiento, desde parte de la oposición se ha criticado precisamente su "manipulación" en el uso "partidista" de la comunicación institucional.

Han sido PP y Vox, que acusan a Moreno de "priorizar su autopromoción" y de "no permitir la entrada a los asesores del resto de grupo políticos", mientras sí asistió al encuentro un miembro de Alcaldía y no "personal de comunicación" del gabinete municipal, según apunta el portavoz popular, Ximo Catalán. Los representantes de la dirección general de Infraestructuras Educativas, insisten desde el PP, desmintieron la justificación del aforo limitado para impedir "generar contenido informativo propio" de una reunión "de especial relevancia para la ciudad". Esta "auténtica vergüenza", a su juicio, se agrava por la "evidente confusión entre ayuntamiento y partido" que muestran Moreno y Palmero.

Climatización

Desde Vox ponen el foco en la climatización de los centros educativos, sobre la que el gobierno local "volvió a utilizar una excusa falsa para justificar su inacción". Según Alejandro Vila, "afirman -en referencia al alcalde y al edil de Educación- que no pueden actuar, porque la competencia es de la Generalitat. La realidad es que sí pueden hacerlo, si quieren. En la reunión, el director general dejó claro que el ayuntamiento puede intervenir en la climatización de los centros de Infantil y Primaria, si lo solicita".

El portavoz de Vox recuerda que ya se propuso crear una partida presupuestaria para este fin, pero "PSOE e IU la rechazaron mintiendo a las familias". Vila insiste en que "es una tomadura de pelo afirmar que los colegios no soportan tres o cuatro equipos de aire acondicionado. Con un presupuesto de 105 millones de euros, son incapaces de destinar 100.000 euros a mejorar las condiciones de los niños. No es un problema técnico, es falta de voluntad política".

Rédito personal

Catalán y Vila coinciden en que "queda claro que su prioridad no es defender los intereses de la ciudad, sino sacar rédito político personal. Ha limitado nuestra libertad de comunicación, ha manipulado la información y además miente para tapar su falta de gestión en cuestiones tan sensibles como la climatización de los colegios. Es una nueva falta de respeto institucional y de uso indebido de los recursos públicos. En un día para avanzar en educación e infraestructuras, el alcalde demostró carecer de ella, al menos en términos democráticos y de lealtad institucional".

Estas palabras han encontrado rápida respuesta en el propio alcalde, quien contraataca con argumentos similares al acusar al PP y Vox de Sagunt de "poner sus partidos por encima de la ciudadanía". Moreno añade que "en lugar de poner el acento en que la Generalitat vino a decirnos que no ve necesidad de dos nuevos colegios, que las obras del CIPFP Eduardo Merello empezarán, como pronto, en 2028 y que no hay actuaciones inminentes para la climatización de nuestros centros educativos, lo ponen en que no pudieron llevar asesores, cuando era una reunión en la que no cabía nadie más".

Noticias relacionadas

Infraestructuras de calidad

El alcalde apunta que "nosotros no estamos en eso y vamos a seguir defendiendo que necesitamos unas infraestructuras educativas de calidad".