La caída de una piedra de gran tonelaje en Gilet corta el suministro de agua y una carretera

La carretera de Sant Esperit en Gilet se ha cortado al tráfico esta mañana y el suministro de agua potable ha quedado restringido a causa de la caída de una piedra dos toneladas a la vía. La roca se ha precipitado de la montaña hace algo mas de una hora y al chocar contra el asfalto ha provocado la rotura de la tubería general de agua que suministra a la urbanización y a parte del pueblo.

Los hechos, que se atribuyen a los fuertes vientos que están azotando Morvedre, también han generado la caída de un pino en la misma zona. "La piedra aguantaba el árbol y al moverse esta, el pino ha caído detrás", explicaba un testigo.

El alcalde, Salva Costa, ha solicitado la intervención urgente de los bomberos de Sagunt, que ya están actuando en la carretera. Primero se ha procedido a cortar el árbol y luego se ha retirado de la vía. "Ahora se está estudiando qué hacer con la roca o bien picarla para reducirla o moverla de otra manera", tarea complicada dado su gran tonelaje, comentaba la concejala, Joana Ureña. Durante la intervención de los bomberos, otra de las piedras de la montaña se ha precipitado, aunque era de menor tamaño.

Retirada del pino / Daniel Tortajada

En shock

Sin embargo, pese a los daños que se han producido en la conducción de agua, el incidente ha dejado en shock a los vecinos de la zona, ya que la roca ha caído en uno de los carriles de la vía en un momento en el que no circulaba ningún coche por ahí, al igual que el pino que ha invadido ambos sentidos. "Si llega a ser en fin de semana que esto está supertransitado, no sé qué hubiera podido pasar", explicaba uno de ellos.

Actuación de los bomberos. / LEVANTE-EMV

El incidente ha llevado a tener que cortar uno de los carriles y se está ordenado el tráfico de la mejor manera posible a la espera de que quede libre la carretera. Una vez se retiren todos los obstáculos, el alcalde ya ha dado orden de reparar la tubería lo antes posible para restablecer el suministro de agua.