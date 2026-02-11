Del acoso a la depresión: Canet enseña salud emocional a sus jóvenes y adolescentes

Un taller de salud emocional orientado a la juventud de Canet d’en Berenguer. Esto es lo que ha puesto en marcha el ayuntamiento dentro del Plan de Juventud 2022-2026 impulsado por el Forum Jove y el grupo de Corresponsales.

La iniciativa se estructura en ocho sesiones semanales, con el apoyo de Seguim Centre de Terapia, y la participación de los psicólogos clínicos Inés Esteve y Jaime Romualdo Huerta.

La primera sesión tuvo lugar el pasado viernes y se centró en el “Autoconocimiento, autoconcepto y autoestima”. "La respuesta fue muy positiva. La gente lo cogió con ganas", explicaban desde el ayuntamiento al valorar el nivel de participación logrado.

Funcionamiento

Los talleres, gratuitos y abiertos a toda la gente de entre 12 y 30 años que quiera acercarse abordan todo tipo de preocupaciones. De hecho, el segundo bloque, que comenzará el 27 de febrero, estará centrado en “Conocer mejor la ansiedad y la depresión”, “Mis emociones cuentan” y “Cuidar mi mente también es salud”.

El tercer bloque se enfrenta a otros tres problemas: La primera sesión abordará el tema del bullying, utilizando la dinámica ‘todos somos especiales’, creada por Renée Maguire, que busca dotar a los chicos y chicas en edad escolar de herramientas para que se enfrenten al fenómeno. La siguiente sesión llevará por título ‘Convivir y relacionarse (relaciones que suman)’ y la última, programada para el 22 de mayo abordará la pregunta “¿Adicto yo?” y tendrá formato de Cine Forum.

Participantes en el primer taller. / Ayuntamiento de Canet

Fuera tabús

Según explicó Pere Antoni, alcalde de Canet, “han sido los propios jóvenes los que han decidido que este es un tema prioritario para ellos, lo que demuestra el grado de implicación de los chicos y chicas que participan en el Forum Jove. Además, es una evidencia que lo que antes era un tabú ahora, entre los y las más jóvenes, se está normalizando, y eso es bueno”.

La propuesta pasa por asumir que todo el mundo puede pasar por algún episodio de malestar emocional y que, explican desde el foro “hablar abiertamente de cómo nos sentimos es importante para romper tabús y alejarnos del estigma. La salud mental no es solo ausencia de problemas, también es la capacidad de cuidarnos, de pedir ayuda cuando la necesitemos y de saber encontrar apoyo en nuestras redes, amistades, familiares y nuestra comunidad”.

Además, apuntan, según la Organización Mundial de la Salud el 25% de las personas padecerá algún problema de salud mental y/o emocional en su vida, y el 75 de estos casos comenzará antes de los 18 años. De hecho, estos mismos datos recuerdan que más de 20% de las visitas de las visitas médicas de la gente jóvenes son por ansiedad o depresión”, como recuerdan desde el ayuntamiento.

Todas las sesiones se harán los viernes de 20 a 21 h en el Espai Jove de Canet y ninguna requiere inscripción previa. Posteriormente, se hará un cuestionario para valorar la experiencia.