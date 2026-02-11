La Crida fallera se refuerza en Sagunt con un homenaje a Joaquín Rodrigo

El Camp de Morvedre dará este sábado el pistoletazo de salida a las Fallas 2026 con la celebración de la tradicional Crida de las Falleras Mayores, Ana Martínez y Noa Barea en la Tenencia de Alcaldía de Port de Sagunt.

Para este año, la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) ha preparado un evento muy especial a partir de las 19.40 horas, donde la música será el epicentro del acto, con el estreno en primicia de una composición realizada expresamente para ese momento, obra del compositor de Gilet, Quique Soriano, quien fue el encargado de poner la banda sonora a la Crida de València 2025.

Con su obra, que lleva por nombre, "Morvedre x Rodrigo", el colectivo fallero de esta comarca rendirá un homenaje a su compositor más internacional, Joaquín Rodrigo, con una pieza que fusiona el mítico Concierto de Aranjuez y el Homenaje a Sagunto, que cumple 70 años de su composición.

Respecto a esta creación musical, el propio Soriano, resalta “su estilo cinematográfico que combina orquesta, coros, una soprano y un tenor, más elementos modernos que dotarán al entorno de la Tenencia de Alcaldía de Port de Sagunt de una atmósfera épica, poderosa y emocional”.

Las imágenes de la Nit d'Albaes en Sagunt / Daniel Tortajada

Espectáculo

La Crida, que tendrá lugar este sábado, 14 de febrero, a partir de las 19.40 horas, contará con la presencia del tenor Vicent Romero y la soprano Noelia Castillo, que han puesto voz a este tributo, con una letra que pone en valor el mundo de la Fallas y en concreto, el de las Fallas de Morvedre. A este momento se unirá el Ballet Ópera d’Ontinyent, que amenizará la composición con una espectacular coreografía.

“Desde FJFS hemos querido darle a la Crida la importancia y relevancia que merece, dotándola de un cariz más cultural, destacando uno de los pilares fundamentales de nuestra fiesta como es la música, de la mano de nuestro compositor más universal, como es el maestro Rodrigo y otro grande como es Quique Soriano. Una Crida a la altura de lo que merecen las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor y todo el colectivo fallero de Morvedre”, afirmaba el presidente, Hugo Morte.

Crida

El momento más importante del acto, lo protagonizarán las Falleras Mayores con su Crida desde el balcón de la Tenencia de Alcaldía, desde donde gritarán al mundo entero, que “ja estem en Falles”.

Tras sus palabras será el turno del castillo de fuegos artificiales, a cargo de la pirotecnia Lluch, que pondrá el broche de oro a la tarde. La jornada se cerrará con la orquesta La Fiesta en la Plaza del Sol a partir de las 23.30 horas.

Sin embargo, las actividades comenzarán por la mañana con una macrodespertà a partir de las 9 horas, que reunirá a más de 700 personas en la avenida Hispanidad junto a los jardines del Centro Cívico del Port de Sagunt. Tras esta habrá una Dansà en la que se darán cita, diferentes asociaciones dedicadas al baile tradicional y el folklore valencià, así como comisiones falleras, en la avenida Doctor Fleming, a partir de las 12 h.