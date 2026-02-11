Una deportista del Port de Sagunt lidera la halterofilia valenciana con 15 años

Paracuellos de Jarama (Madrid) ha sido el último escenario donde Alicia Munuera no solo ha confirmado su condición de gran promesa de la halterofilia española, sino que ha ejercido su liderazgo para llevar tanto a la federación valenciana como a su club, el Valencia CH, al podio nacional. Fue con motivo de la XVIII edición de la Copa de Clubes sub16, en la que protagonizó una competición "impecable", según apuntan desde su entorno.

En el estreno de una nueva temporada, la deportista porteña dio un recital de fiabilidad con seis intentos válidos. En arrancada, su progresión fue desde los 62 hasta los 70 kilos, mientras que en dos tiempos empezó con 86 kilos y acabó con 94 para alcanzar un total olímpico de 164 kilos.

Máxima puntuación

Esta máxima puntuación, que también le valió un nuevo reconocimiento individual, fue determinante para que el equipo valenciano se aupara a la primera posición con casi el doble de puntos que la federación madrileña. Por clubes, el dominio de Alicia Munuera, que está a punto de cumplir 16 años, estuvo a punto de ser suficiente para desbancar al gran dominador, el Halteromad, que finalmente obtuvo el oro con un estrecho margen sobre el Valencia CH.

El Valencia CH, con Alicia Munuera a la cabeza, en el segundo escalón del podio. / Fedehalter

Después de pasar durante el mes de marzo por los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, la atleta porteña encarará el Campeonato de España sub17, previsto para mediados de mayo en Alcañiz (Teruel). Alicia ya obtuvo la plata en esta cita la pasada temporada, así que buscará dar un paso más en una trayectoria que también en 2025 le valió para proclamarse la mejor de España en categoría sub15.

Mejor deportista nobel

Estos éxitos han sido más que suficientes para ser reconocida como la mejor deportista novel de Sagunt en 2025, un galardón que se le entregará el 19 de febrero en una ceremonia que tendrá lugar en el auditorio Joaquín Rodrigo. "Con cada paso -explican desde su entorno-, Alicia demuestra que su disciplina y humildad son la combinación perfecta para seguir conquistando sueños. El Puerto Sagunto tiene en ella a una campeona que levanta mucho más que pesas: levanta la ilusión de la halterofilia local".