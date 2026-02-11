La discriminación a las mujeres amenaza el "interés nacional" de la Semana Santa saguntina

La discriminación a las mujeres en la cofradía que organiza la Semana Santa saguntina amenaza uno de los reconocimientos que lleva a gala desde hace años: El de "fiesta de interés nacional".

La razón es que una denuncia ciudadana ha hecho llegar este asunto al Ministerio de Industria y Turismo y ahora éste ha empezado a valorar si hay "indicios suficientes de pérdida sobrevenida" de esta declaración "por falta de participación de la ciudadanía (mujeres) y en general los criterios de la orden ICT/851/2019”.

La subdirección general de desarrollo y sostenibilidad turística del Ministerio es quien ha iniciado esta investigación que ahora mismo está en "fase preliminar de valoración", según ha confirmado Levante-EMV después de que la noticia haya sido adelantada por dos diarios de ámbito nacional, El País y El Mundo.

Esto otorga una nueva dimensión a todo el debate abierto en los últimos años en localidad para lograr la entrada de las mujeres en la cofradía que organiza la fiesta desde hace más de 500 años pues, hasta ahora, se intentaba que la decisión se tomara "desde dentro" y que fueran sus mismos integrantes los que dieran el paso.

Protesta por la inclusión de las mujeres en la cofradía en 2025. / Daniel Tortajada

Nueva votación

Precisamente, las más de cien firmas de cofrades recogidas hace unos meses harán que, a finales de marzo, esté previsto votar de nuevo en asamblea general si cambian ese punto de los estatutos y permiten que cualquier persona bautizada pueda integrarse en ella.

Esto es lo que viene pidiendo el colectivo "Semana Santa Inclusiva", que lleva ya a sus espaldas otras dos recogidas de firmas de este tipo y la convocatoria de cuatro convocaciones de protesta ante la ermita de la Sang en Martes Santo para demandar la anulación de ese veto ancestral.

Esta petición, como llevan tiempo recalcando, viene amparada por una sentencia del Tribunal Constitucional que en noviembre de 2024 dio la razón a una mujer canaria a la que le impedían ingresar en una cofradía creada en el siglo XVII como una asociación de ‘caballeros’ y, por tanto, respaldó a los partidarios las mujeres puedan entrar en cofradías católicas que aún prohíben su entrada.

Precisamente, desde 'Semana Santa Inclusiva' se llevaba tiempo advirtiendo del riesgo de un proceso judicial si la discriminación se mantenía. Pero no se auguraba que esto pudiera poner en cuestión la declaración de Interés Turístico Nacional.