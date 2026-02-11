Los fuertes vientos causan daños en Morvedre: árboles caídos y mobiliario urbano afectado

Los fuertes vientos registrados esta madrugada en el Camp de Morvedre han dejado diversas incidencias que aumentan los desperfectos registrados en los últimos días a causa de las fuertes rachas.

Un árbol ha caído parcialmente esta noche encima de varios coches aparcados en la avenida Alcalà Galiano del Port de Sagunt y ha incrementado la lista de ejemplares desplomados en los últimos días en la comarca pues en Quart de les Valls , un ejemplar de gran tamaño acabó cayendo en la Font y tuvo que ser talado ayer por brigadas forestales, después de que los operarios municipales se vieran sobrepasados por sus dimensiones. Como explica la alcaldesa de Quart, Lara González, "llevamos días con la Font cerrada por precaución y esto evidencia lo que puede llegar a pasar. Por eso pedimos que se respete el precinto y nadie acceda pues hoy también está soplando muy fuerte".

Árbol caído en la Font de Quart que tuvo que talarse ayer. / Ayuntamiento de Quart de les Valls

En Benifairó de les Valls ocurrió algo parecido el madrugada del domingo, cuando otro árbol terminó derribado sobre un banco.

El reguero de daños en esta última población afectó también esa noche al campo de fútbol, donde la cubierta de los banquillos voló y un tramo de vallado quedó doblado a su antojo.

Farola que tumbó el viento en Torres Torres. / Ayuntamiento de Torres Torres

En la lista de mobiliario público dañado está también una farola caída esta madrugada en la playa de Almardà, mientras en muchas zonas había contenedores de basura movidos o tumbados. A esto se le añaden también las farolas que ha tumbado el viento en los últimos días en dos urbanizaciones de Torres Torres, Ton Ferrer y El Tochar.

En las calles también se han producido otros daños, como la rotura de una caja eléctrica en el cruce de la avenida Jaume Roig de Sagunt con Ausiàs March.

Afortunadamente, por ahora no ha habido daños personales, como han confirmado fuentes municipales.

93 kilómetros por hora

No obstante, muchos ayuntamientos han optado por cerrar parques y jardines desde que ayer Emergencias decretara la alerta naranja por unos vientos que hoy ya han dejado rachas máximas de 93 kilómetros por hora en la zona internúcleos de Sagunt, 72 km/h en el núcleo antiguo de la ciudad y 69 en el Port de Sagunt.