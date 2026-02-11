Una nueva infraestructura millonaria en Sagunt supera el último obstáculo

No sin más complicaciones de última hora, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la Comunitat Valenciana ha formalizado el contrato de casi 50 millones de euros para la construcción de una nueva depuradora en Sagunt. Después de más de 10 años de reivindicaciones y planes fallidos, el colindante desarrollo de la gigafactoría de PowerCo ha acelerado un proyecto que se encargará de hacer realidad la unión temporal de empresa (UTE) compuesta por Ferrovial, Cadagua y Ocide.

La formalización hace unos días de los contratos de construcción y dirección de obras, que ha quedado, en este último caso, en manos de otra UTE -MS Ingenieros e Intercontrol Levante- por más de 1,1 millones de euros, da el pistoletazo de salida a los 25 meses contemplados en el plazo de ejecución. Los últimos retrasos en este procedimiento, que se puso en marcha a finales de 2024 y se adjudicó en agosto, los provocaron el recurso interpuesto en la segunda quincena de septiembre por una de las otras 11 licitadoras frente al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Recurso

Antes de emitir una extensa resolución que desestimaba los argumentos de la UTE reclamante, el expediente estuvo paralizado durante dos meses y medio hasta que se pudo ratificar la adjudicación y formalizar el contrato. Otro obstáculo previo a la agilización de esta infraestructura clave para Sagunt, además de la complejidad del proyecto, fueron las varias ofertas que se determinó que presentaban bajas económicas temerarias, lo que abrió varios periodos de justificación, condujeron a la exclusión de algunas propuestas y acabaron en la mesa del Tribunal de Contratos.

El recurso "prolijo y serio", incluido un informe pericial de última hora elaborado por un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y licenciado en Economía, fue desestimado punto por punto para eliminar el último escollo en el desarrollo de una infraestructura que no solo prestará servicio al entorno industrial de Parc Sagunt, especialmente a la gigafactoría de Volkswagen, sino que su ámbito se extenderá por Gilet, Estivella, Albalat dels Tarongers y Petrés.

Con una capacidad máxima de 40.000 metros cúbicos al día, el equivalente a la prestación del servicio para 280.000 personas, la nueva depuradora contará con sistemas para el aprovechamiento energético del biogás generado en el proceso y para la reutilización de la totalidad de las aguas mediante un tratamiento terciario, que permitirá su uso agrícola, dando respuesta así a una vieja reivindicación de la comunidad de regantes, que dispondrá de un máximo de 5 hectómetros cúbicos anuales de agua tratada en la nueva planta.