Quart de les Valls impulsa su nuevo colegio de 3,4 millones de euros

El Ayuntamiento de Quart de les Valls ha lanzado el concurso para la adjudicación del contrato de construcción del nuevo colegio de enseñanza Infantil y Primaria. Mientras el centro desarrolla sus actividades por segundo curso consecutivo en aulas prefabricadas ubicadas en el polideportivo municipal, el gobierno local dirigido por Lara González celebra este impulso a una infraestructura "largamente demandada, que permitirá mejorar de forma notable los espacios de aprendizaje", según apuntan desde el consistorio.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de casi 3,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, contempla un edificio moderno y funcional, distribuido en tres plantas para dar respuesta a las necesidades actuales y de futuro.

Infraestructura

El nuevo colegio dispondrá de cuatro aulas de Infantil, seis de Primaria, clases de educación especial, biblioteca, aula taller, comedor, conserjería, sala polideportiva, así como aseos por aulario, "todas adecuadas a las necesidades del alumnado para asegurar su acceso, participación y aprendizaje", apostillan desde el ayuntamiento. Además, el centro contará con sala de profesores y aulas de reuniones, favoreciendo el trabajo docente y la coordinación educativa, insisten las mismas fuentes.

La alcaldesa de Quart de les Valls, Lara González. / Daniel Tortajada

El proyecto incorpora criterios de accesibilidad, con una zona accesible en la tercera planta, y amplios espacios exteriores diferenciados, como patios de Infantil y de Primaria, diseñados para el disfrute y el desarrollo del alumnado en un entorno seguro.

Paso fundamental

La alcaldesa apunta que "con esta licitación damos un paso fundamental para garantizar la educación pública y de calidad en nuestro municipio. Hemos trabajado de manera planificada y rigurosa, desde la preparación de los pliegos hasta llevar el proyecto a licitación, para asegurar que el nuevo colegio sea una realidad. Nuestros niños y nuestras niñas merecen aprender en un centro digno, con espacios modernos y adaptados y dejar atrás los barracones que no ofrecen las condiciones que se merecen".

Por su parte, la concejala de Educación, Gema Acamer, apunta que "sabemos que la comunidad educativa está haciendo un gran esfuerzo, desde que el alumnado se trasladó a las aulas prefabricadas. Por eso, era imprescindible avanzar en este proyecto. El nuevo centro educativo dará respuestas a las necesidades reales del alumnado y el profesorado, con espacios adaptados, accesibles y pensados para favorecer el aprendizaje y el bienestar".

Educación pública

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Quart de les Valls reafirma su compromiso con la educación pública y con la mejora de las infraestructuras educativas del municipio.